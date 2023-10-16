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越南加密貨幣交易額超越新加坡！成新興市場　揭秘背後原因

▲越南加密貨幣交易額超越新加坡，緊追在排名前三的國家中國、韓國和土耳其之後。（示意圖／Pexels）
▲越南加密貨幣交易額超越新加坡，緊追在排名前三的國家中國、韓國和土耳其之後。（示意圖／Pexels）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南的貧富差距大，加上人口紅利多，以及全球供應鏈移轉，使得越南除了獲得大量投資，越南人也開始進軍加密貨幣市場，越南在2021年和2022年的加密貨幣採用率方面排名第一，如今越南加密貨幣交易額超越新加坡，緊追在排名前三的國家中國、韓國和土耳其之後。

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Coin98 Insights今年3月釋出的《2022 年越南加密貨幣市場報告》顯示，全球前 200 強區塊鏈公司中有 7 家是由越南人創立的，包括 Axie Infinity、Ancient8、Yield Guild Games、Coin98、Kyber Network等。

《華爾街日報》報導，2023 年 5 月，越南投資者在幣安上的交易量達到約 200 億美元，其中期貨交易約佔 90%。按體積比計算，在許多國家中排名第四，越南可能成為下一波加密貨幣的牛市。

雖然越南政府在2017年拒絕將加密貨幣作為法定貨幣，但無損於越南人將越南盾轉換為加密貨幣，主因在於相較於信用卡較難以取得，加密貨幣有能力幫助那些沒有銀行帳戶和未獲得完善金融服務的人，因為跟中產階級相比，他們通常無法獲得相同的金融商品和服務，而加密貨幣能幫助他們的儲蓄免受貨幣貶值和通貨膨脹的影響。

根據越南社會主義共和國信息和通信部的數據，越南約有73.5%的成年人使用智慧型手機，預計到 2022 年年底，使用智慧型手機的人口將達到 85%，且越南的網路相當普及，而加密貨幣只需要手機和網路便能操作，比起需要財力證明和薪資證明的銀行信用卡，購買加密貨幣對部分越南人來說更容易。過去關注加密貨幣的學者，多半研究韓國和日本市場，但如今逐漸開始對越南市場產生好奇，且由於越南人口基數多，投資市場的未來潛力十分高。 

加密貨幣是一種使用密碼學原理來確保交易安全及控制交易單位創造的交易媒介，跟平常使用的紙幣需要防偽設計一樣，加密貨幣的防偽是利用數位貨幣和虛擬貨幣使用密碼學及數字雜湊而成，並與智慧型合約的綁定之下的新型通證，相當知名的加密貨幣例如「比特幣」曾蔚為潮流。

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