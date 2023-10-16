提升台灣運動實力不能只靠運動員 全國體總推教練、裁判研習會
中華民國體育運動總會為持續發展各級運動教練、裁判多元進修管道，於111年所辦理10場的教練暨裁判增能進修研習會廣受好評，因此中華體總延續此股氣勢，今年(112)再度與花蓮縣體育會、國立東華大學體育與運動科學系合作於10月14日至15日辦理今年度第11梯次的教練暨裁判增能進修研習會，持續為東部地區的教練、裁判提供專業進修的學習機會。
記者廖聿偉/綜合報導
本次活動主題聚焦於運動科學領域，邀請到兼具學術與實務經驗的專家學者共同研討，有國立東華大學體育與運動科學系王令儀教授、陳韋翰助理教授、慈濟科技大學胡凱揚副教授、陳思羽助理教授，講授內容貼近教練、裁判之實務應用，提供教練、裁判精進自我與了解最新的運動科學趨勢及訓練應用的發展，進而提高教練及裁判的專業素質。
中華民國體育運動總會陳威任副秘書長表示，不斷提升教練、裁判培訓品質是中華體總的核心理念之一，不只是持有教練、裁判者需要增能，中華體總受託於教育部體育署辦理教練、裁判培訓業務，也有責任要帶領國內各單項運動協會持續精進教練、裁判的培訓品質，為我國培養更多優秀的教練、裁判人才，進而提升國內整體競技運動實力。
陳威任副秘書長也再次強調，依據現行教練、裁判相關辦法規定，持有特定體育團體核發之教練、裁判證者，每一年務必完成至少6小時及4年累積至少48小時的專業進修課程，得向特定體育團體申請證照展延。
此外，陳威任副秘書長最後也提到，期待中華體總未來能夠與花蓮縣體育會、國立東華大學建立長遠而深厚的關係，持續深耕東部地區，拓展東部地區的教練與裁判專業進修量能，提供更多元的學習管道。