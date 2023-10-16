中華職棒／中信兄弟Passion Sisters新單曲！創造奇蹟「WE CAN」
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成軍第十年，從最初的8位成員擴編至目前17位，成員包含(貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希、Peggy、波波、晴兒、白白、小安、畇二、妮可、林可、盈瑩、Julie、君白、曼容)。今年十年有成，PS在八月受日本富士電視台之邀，於東京台場舉辦夏季的超大型活動『御台場冒險王2023 SUMMER SPLASH！』演出，該活動於2003年首次舉辦，每年都吸引上百萬觀眾入場，2004年更創下460萬人的入場紀錄，為PS的十年成軍寫下難忘的紀錄。
記者吳政紘/綜合報導
從2015年推出【蹦蹦跳】成為中職第一支推出單曲的啦啦隊團體，在經紀公司的安排下，2016年以及2017年分別推出【美麗的執著】和【閃亮之星】，2018年推出【Kiss Me】和2019【Look at Me】，以及2020【Passsion Sisters】同名單曲和2022充滿中國風的【一球入魂】，每首單曲都有不同風格和特色。
2023年，再次邀請金牌製作人陳冠甫老師製作，陳冠甫老師曾擔任喜歡唱片的音樂總監，同時也是浙江衛視『蜜蜂少女隊』節目音樂製作人和AKB48 Team TP營運總監和唱片製作人，今年的單曲 【WE CAN】，將2023中信兄弟年度口號「黃潮」寫進歌詞裡，為球隊歡呼應援。