非酒精飲料產值連8紅！茶類推升去年總體創高 今年可望續寫高點
經濟部統計處今（16）日指出，我國非酒精飲料業產值連續8年正成長，去（2022）年更達570億元，創歷史新高，其中，茶類飲料產值188億元為最大貢獻來源。累計今年前7月非酒精飲料業產值已達335億元，年增3.6%，可望延續成長態勢，再寫歷史高。
記者鄭妤安／台北報導
根據行政院主計總處定義，「非酒精類」是指含酒精成分不超過0.5%的飲料，包括茶類飲料、運動飲料、礦泉水、碳酸飲料、果蔬汁、咖啡飲料等。
我國非酒精飲料業自2015年起，產值連續8年正成長，去（2022）年產值達570億元，創歷史新高，年增3.8%。其中，茶類飲料產值188億元，年增6.4%，為推升非酒精飲料業產值去年創新高的主要推手。運動飲料、礦泉水、碳酸飲料及其他非酒精飲料等也有貢獻，而咖啡飲料、果蔬汁則是呈現年減，去年產值分別為58億、62億元，年減0.6%、2.0%。
經濟部表示，我國今（2023）年非酒精飲料業產值可望延續8年成長態勢，再創歷史新高，累計今年前7月已達335億元，年增3.6%，各產品中除了其他非酒精飲料因機能性飲料的海外訂單縮減而年減5.9%外，其餘各項飲品皆呈現正成長。