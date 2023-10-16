台積電週四法說會登場　多空交雜！外資法人看未來表現觀點分歧

我是廣告 請繼續往下閱讀
而日前業界才傳出，台積電6大AI客戶群，包括輝達、超微、特斯拉、蘋果、英特爾等大廠明年投片需求將增加，認為可挹注台積電2024年AI訂單比重年增6%，成為明年營運動能之一。
但同一時間市場傳出龍潭設廠「2奈米製程用地沒了」！反龍潭科學園區第三期擴建案自救會日前在臉書po文表示，經對談後，台積電代表表示，公司對擴建案引發的社會爭議感到不安，台積電決定放棄原本在該擴建案內的設廠計畫。為此，台積電尚未做出回應。而竹科管理局則回應，表示園區擴建是為了讓台灣產業聚落升級，並非為了單一廠商徵地，有多家半導體廠都希望能在龍潭園區周邊發展，會重新評估用地需求。
外資日前也趕在台積電法說會前給出報告，大摩看好台積電受惠半導體產業復甦和AI優勢，給予「優於大盤」評級，目標價718元。瑞銀給予「買進」評級，目標價740元，美銀同樣給予「買進」評級，目標價760元。台積電今（16）日股價弱勢，早盤跌10元，來到543元，跌幅1.4%。
另外，針對台積電Q4營收預測部分則看法分歧。有媒體報導，法人以台積電全年營收年減約10%的財測為基礎，估Q4營收在季增減2到3%間。但也有更樂觀或更悲觀的看法，樂觀者估Q4營收將季增7到10%，悲觀者則認為在消費電子拉貨動能仍疲弱以及半導體產業循環存有疑慮下，可能季減5到10%。