金溥聰曝原定17日二次會　陳智菡：溝通上有誤解、隨時都能談

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針對二次會談前提，陳智菡說，不要為見面而見面，應朝向能真正合作再進行後續會談，首次會談過後，民眾黨即發出書面整理意見回應，強調開放式初選短時間內難以執行，希望雙方先做好幕僚作業再進行下次會談，她強調，雙方電話聯繫暢通，民眾黨也從未說過不談。
至於金溥聰提及黃珊珊的民調，暗示不可信；陳智菡表示，金溥聰是指現在做民調不能做為未來的投票意向，而國民黨提的開放式民主初選，也不見得能代表未來選民投票意向，民眾黨認為民調採均值方式是比較好的，國民黨的方法恐怕只能吸引政治激進者投票，希望金溥聰「明眼人別說暗話」。
有無可能採民調、開放式民主初選各半？陳智菡回應，會議討論時已提出，民調採樣、對比、互比、市話、手機等等都可討論，但要在時限內找出可行的方法。
被問到國民黨現在不相信民調，但517時也是透過民調徵召侯友宜，對此，陳智菡說，這也是民眾黨困惑的地方，若開放式民主初選這麼好，為何過去國民黨都沒採用？這點國民黨自己要說清楚。
媒體問及，雙方是否有進一步溝通，若不改遊戲規則，是否藍白合就破局？陳智菡表示，溝通不會是一次性，也希望國民黨能提出具體的執行辦法，這樣就能繼續談下去；雙方都是在上周六談完後，當晚產出所有回覆意見，若雙方要再繼續談下去，可以是很快的。