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金溥聰曝原定17日二次會　陳智菡：溝通上有誤解、隨時都能談

▲柯文哲競選辦公室發言人陳智菡回應藍白合議題。（圖／記者呂炯昌攝）
▲柯文哲競選辦公室發言人陳智菡回應藍白合議題。（圖／記者呂炯昌攝）

記者邱新博／台北報導

藍白合會前會14日舉行，但事隔一天卻變成侯友宜陣營、柯文哲陣營的隔空交火。對於侯辦執行長金溥聰的開放式民主初選，柯文哲大酸難以執行、不想合作；金溥聰則反批原敲定雙方17日召開二度會，如今態度說變就變。對此，柯辦發言人陳智菡今（16）日表示，有提過最快周二，但也向對方說，要內部討論後再回應，她強調，雙方不該未見面而見面，應先作業完成再談，而民眾黨也從未說不談。

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對於金溥聰說的17日二次會談的時間，陳智菡今接受媒體聯訪時表示，此事應是傳達錯誤，上次和對方碰面，對方就想敲定下次會談時間，但當場有回應帶回討論後再回應，「是有提到最快可能是周二，但從頭到尾是希望等內部討論後再回應下次會談時間。」

針對二次會談前提，陳智菡說，不要為見面而見面，應朝向能真正合作再進行後續會談，首次會談過後，民眾黨即發出書面整理意見回應，強調開放式初選短時間內難以執行，希望雙方先做好幕僚作業再進行下次會談，她強調，雙方電話聯繫暢通，民眾黨也從未說過不談。


至於金溥聰提及黃珊珊的民調，暗示不可信；陳智菡表示，金溥聰是指現在做民調不能做為未來的投票意向，而國民黨提的開放式民主初選，也不見得能代表未來選民投票意向，民眾黨認為民調採均值方式是比較好的，國民黨的方法恐怕只能吸引政治激進者投票，希望金溥聰「明眼人別說暗話」。

有無可能採民調、開放式民主初選各半？陳智菡回應，會議討論時已提出，民調採樣、對比、互比、市話、手機等等都可討論，但要在時限內找出可行的方法。

被問到國民黨現在不相信民調，但517時也是透過民調徵召侯友宜，對此，陳智菡說，這也是民眾黨困惑的地方，若開放式民主初選這麼好，為何過去國民黨都沒採用？這點國民黨自己要說清楚。

媒體問及，雙方是否有進一步溝通，若不改遊戲規則，是否藍白合就破局？陳智菡表示，溝通不會是一次性，也希望國民黨能提出具體的執行辦法，這樣就能繼續談下去；雙方都是在上周六談完後，當晚產出所有回覆意見，若雙方要再繼續談下去，可以是很快的。

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