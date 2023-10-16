缺鈣了嗎？六大補鈣聖品一次看！存骨本30歲前就開始

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國健署指出，人體骨骼在30歲以前達到高峰，之後隨著年齡的增加，骨本（骨質密度）也會逐年減少，有些民眾在一定年齡後會因此出現「骨質疏鬆症」，產生骨骼變薄、密度降低和失去強度等問題，卻很難及早發現，多是輕微跌倒或碰撞受傷後才察覺，因此在年輕時就開始「存骨本」、及早預防更顯重要。
「存骨本」最重要的是從飲食、運動、曬太陽、良好生活習慣等4個面向下手。其中飲食方面，國健署慢性疾病防治組長吳建遠指出，建議民眾每天攝取1.5到2杯240毫升乳品，約可獲得360至480毫克的鈣質，再輔以高鈣食物，如起司、黑芝麻、小魚乾、傳統豆腐、深綠色蔬菜（地瓜葉、莧菜等）。
對於有些不適合攝取乳製品的民眾，吳建遠建議，還是要透過其他飲食的鈣質來源補足，可以參考「健康餐盤」相關配置、融入高鈣食物，來補足不夠的份量，但不建議健康民眾直接透過鈣片來補鈣。
此外，國健署指出，運動有助於成長過程中的骨骼生長，並有助於維持成人的骨骼，運動類型以荷重和肌力運動為主，如慢跑、跳舞、登山、舉啞鈴等最為推薦，同時也可以在清晨及黃昏時到戶外活動曬太陽、活化體內維生素D，幫助鈣質吸收，同時強化骨骼。
國健署也提醒，維持正常體重，並戒菸、酒，養成良好生活習慣，才能減緩骨質流失，延後骨質疏鬆的發生。