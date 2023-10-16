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缺鈣了嗎？六大補鈣聖品一次看！存骨本30歲前就開始

▲骨質疏鬆症是老化的症狀之一，但初期並不容易發現。（圖／ingimage）
▲骨質疏鬆症是老化的症狀之一，但初期並不容易發現。（圖／ingimage）

記者林志怡／台北報導

每10位50歲以上女性中，就有1位存在骨質疏鬆問題，許多民眾以為，「骨質疏鬆」是高齡者的專利，但其實骨質流失的隱患早在30歲前就已經存在。衛福部國健署指出，民眾平時可以透過乳品攝取、高鈣食物如起司、黑芝麻、小魚乾、傳統豆腐、深綠色蔬菜等，來「存骨本」，降低未來骨質疏鬆的風險。

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據國健署106至109年「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，50歲以上民眾骨質疏鬆的比例為8.1%，其中又以女性高於男性，女性約每10位就有1位有骨質疏鬆，且19至64歲國人每日鈣攝取量不足、落在505至566毫克，攝取量僅有建議量1000毫克的一半。

國健署指出，人體骨骼在30歲以前達到高峰，之後隨著年齡的增加，骨本（骨質密度）也會逐年減少，有些民眾在一定年齡後會因此出現「骨質疏鬆症」，產生骨骼變薄、密度降低和失去強度等問題，卻很難及早發現，多是輕微跌倒或碰撞受傷後才察覺，因此在年輕時就開始「存骨本」、及早預防更顯重要。

「存骨本」最重要的是從飲食、運動、曬太陽、良好生活習慣等4個面向下手。其中飲食方面，國健署慢性疾病防治組長吳建遠指出，建議民眾每天攝取1.5到2杯240毫升乳品，約可獲得360至480毫克的鈣質，再輔以高鈣食物，如起司、黑芝麻、小魚乾、傳統豆腐、深綠色蔬菜（地瓜葉、莧菜等）。

對於有些不適合攝取乳製品的民眾，吳建遠建議，還是要透過其他飲食的鈣質來源補足，可以參考「健康餐盤」相關配置、融入高鈣食物，來補足不夠的份量，但不建議健康民眾直接透過鈣片來補鈣。

此外，國健署指出，運動有助於成長過程中的骨骼生長，並有助於維持成人的骨骼，運動類型以荷重和肌力運動為主，如慢跑、跳舞、登山、舉啞鈴等最為推薦，同時也可以在清晨及黃昏時到戶外活動曬太陽、活化體內維生素D，幫助鈣質吸收，同時強化骨骼。

國健署也提醒，維持正常體重，並戒菸、酒，養成良好生活習慣，才能減緩骨質流失，延後骨質疏鬆的發生。

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