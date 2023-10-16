直指潛艦國造成「狗咬狗」局面　邱毅嘆：錯失追打弊案機會

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邱毅說，這種說法，只要是稍具潛艦專業的內行人，就知道純屬吹牛誇大，而且專案小組為了給蔡、賴造勢助威，還搞了一個假的下水典禮，企圖透過媒體的吹捧，成為蔡英文的重大政績。
邱毅直言，事實上，這首艘名為海鯤號的潛艦不但存在不少貓膩，往後的七艘潛艦更需花費數千億以上的支出，屆時財政不破產才怪，而經濟和福利支出也將大大被排擠。
邱毅說，至於國民黨方面被抓住了把柄，馬文君除涉嫌洩漏機密予韓國政府，導致協助台灣的六名韓籍技術顧問被逮捕，而馬文君又被順藤摸瓜，發現參與機密報告會議時，未簽署保密切結書，與在茶水間使用手機向外聯繫。
「民進黨怎麼可能放過這個機會」，邱毅表示，司法和媒體雙管齊下，把馬文君事件升溫，借以遮掩潛艦製造的弊端，並借機鼓動追剿賣台人士，想重演四年前炒作抗中保台民粹的模式。而日前趙少康領銜的戰鬥藍造勢，當場表示戰鬥藍集體挺馬文君，雖然出現難得的團結氣勢，卻也給民進黨擴大打擊面，禍延全黨的機會。
邱毅說，國民黨對馬文君事件的處理已然進退失據，也錯失追打潛艦製造大弊案的機會，殊為可惜，「奉勸朱金侯多把心力用在打擊貪腐弊案，把有限資源用在蓄養網軍，剷除異己」，即使能把民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前高雄市長韓國瑜鬥垮，卻慘敗於蔡賴之手，又有何用呢？