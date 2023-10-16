無薪假續跌破萬人！勞動部：勞資可能還在協調階段、旅行社仍樂觀
勞動部今（16）日公布最新減班休息（無薪假）數據，本期實施單位計398家，實施人數9,631人，比上一期微增33人，變動的廠家大多為小型業者，其中有一家金屬製品業停止實施70多人較顯著，不排除有些單位仍在勞資協商階段、尚未通報等，仍需持續觀察。
記者李琦瑋／台北報導
勞動部勞動條件及就業平等司說明今天公布無薪假數據，實施單位計398家，實施人數9,631人，比上一期增15家，人數增加33人，多數事業單位之實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月（含）以下。
勞動條件及就業平等司說明，這次大部分是小型廠家變動，在製造業方面，本期新增3家、但人數減27人，其中在金屬機電工業中減少34人，主要是有1家業者訂單回穩，有70多人停止實施；但民生工業就有略增12人，在這個產業中較小型廠家各有增減。
勞動條件及就業平等司表示，上一期支援服務業（旅行社）減少400多人，本期無變動，仍維持實施17家、88人，因此對旅行社看法樂觀，有回溫跡象，而批發及零售業此次增加47人，要是綜合商品、成衣、五金零件等小型批發業者，變化也不大。本期雖然人數與上期變化不大，但也不排除有業者仍在勞資協商階段、尚未通報等，仍需持續觀察。