轟金溥聰不斷把民眾黨抹綠　黃士修痛批：擺明不打算合作

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「一直把對方抹綠，擺明不打算合作」，黃士修說，包括更早之前，國民黨就在放話，郭台銘一旦參選，就是分裂在野的罪人，國民黨唯獨在找選後戰犯上，發揮超前部署的驚人效率，直言「記者會上，黃健庭演過頭了，眉飛色舞強調全民調有問題」。
黃士修提醒，國民黨徵召階段，朱立倫拿出十幾份民調，宣稱郭台銘你輸了，四月份，侯民調較高，五月初，郭民調反超，這還是在內定徵召侯的說法，已經延燒兩週的情況下，國民黨後來公布的民調，「把一個月前的鴻海股價，跟一個月後的台積電股價，相加做平均，毫無意義」，自證從頭到尾就是一場假比賽，「金溥聰自稱民調專家，他也說過花90萬可以買民調」。
黃士修再指，金溥聰表示，不解柯文哲說翻臉就翻臉，若16日談有把握來得及，但如果一直拖下去，就沒有把握，金溥聰主張國民黨從沒用過的「民主初選」，宣稱發生綠營動員灌票的風險低，他的表面動機自己可以理解。
黃士修再質疑「可是簽認同小卡，更容易灌票，司馬昭之心，路人皆知」。黃士修認為，分析問題、提出方案、具體執行，他以為是業界的常識，現在自己要提第二層問題，國民黨打算動員多少人去投票所登記投票？
黃士修提問，郭台銘十月初即拿到超過三十萬份總統連署，如果國民黨花大錢辦成「民主初選」，投票數卻不足郭台銘的連署人數，侯友宜是否直接退選？「畢竟，這個方案是國民黨提出並強力主張的，必須負起責任」。