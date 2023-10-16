柯文哲回應國民黨民主初選全文曝光　建議重新思考全民調

轟金溥聰不斷把民眾黨抹綠　黃士修痛批：擺明不打算合作

▲郭台銘競辦發言人黃士修認為，侯競辦執行長金溥聰不斷把民眾黨抹綠。（圖／記者陳明安攝）
▲郭台銘競辦發言人黃士修認為，侯競辦執行長金溥聰不斷把民眾黨抹綠。（圖／記者陳明安攝）

記者林怡昕／台北報導

「藍白合」二會面臨破局，侯辦執行長金溥聰昨天直指，民眾黨總統參選人柯文哲說都可以合，意思好像是不排除跟執政黨整合。對此，郭辦發言人黃士修今（16）日怒批，「一直把對方抹綠，擺明不打算合作」，直言昨天記者會上國民黨秘書長黃健庭「演過頭了」，眉飛色舞強調全民調有問題。

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黃士修指出，國民黨現在卯起來洗「民主初選」最正當，卻沒有一個人敢回答花費成本和可執行性的第一層問題，全國只有郭辦有能力做到，金溥聰特地開記者會強調，柯文哲說都可以合，意思好像是不排除跟執政黨（民進黨）整合，日前，侯友宜也發聲明強調，國民黨不會主張「藍綠合」，不會接受也不會支持「綠白合」。

「一直把對方抹綠，擺明不打算合作」，黃士修說，包括更早之前，國民黨就在放話，郭台銘一旦參選，就是分裂在野的罪人，國民黨唯獨在找選後戰犯上，發揮超前部署的驚人效率，直言「記者會上，黃健庭演過頭了，眉飛色舞強調全民調有問題」。

黃士修提醒，國民黨徵召階段，朱立倫拿出十幾份民調，宣稱郭台銘你輸了，四月份，侯民調較高，五月初，郭民調反超，這還是在內定徵召侯的說法，已經延燒兩週的情況下，國民黨後來公布的民調，「把一個月前的鴻海股價，跟一個月後的台積電股價，相加做平均，毫無意義」，自證從頭到尾就是一場假比賽，「金溥聰自稱民調專家，他也說過花90萬可以買民調」。

黃士修再指，金溥聰表示，不解柯文哲說翻臉就翻臉，若16日談有把握來得及，但如果一直拖下去，就沒有把握，金溥聰主張國民黨從沒用過的「民主初選」，宣稱發生綠營動員灌票的風險低，他的表面動機自己可以理解。

黃士修再質疑「可是簽認同小卡，更容易灌票，司馬昭之心，路人皆知」。黃士修認為，分析問題、提出方案、具體執行，他以為是業界的常識，現在自己要提第二層問題，國民黨打算動員多少人去投票所登記投票？

黃士修提問，郭台銘十月初即拿到超過三十萬份總統連署，如果國民黨花大錢辦成「民主初選」，投票數卻不足郭台銘的連署人數，侯友宜是否直接退選？「畢竟，這個方案是國民黨提出並強力主張的，必須負起責任」。

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