李玟40億遺產分配曝光！上百套禮服公益拍賣 二姊：延續善心與愛
歌壇天后李玟7月突然驟逝後，令全球歌迷萬分不捨；李玟二姐李思林出席活動受訪時提到，盛傳妹妹留下高達10億港幣（約新台幣40億元）的遺產，她澄清金額沒有那麼高，一切會按照李玟生前規劃分配！並透露留下的上百套禮服將會以公益拍賣方式處理，延續李玟的善心與愛。
記者黃雅琪／綜合報導
李思林近日出席活動時，再被媒體問到妹妹李玟的遺產分配，她表示遺產金額並沒有像外界所說的10億港幣那麼多，相關計畫都按照李玟生前的意思分配，不會再做其他修改；李思林同時澄清，外傳李玟外籍老公Bruce爭產一事，並非她造謠：「都不是我的口中講，既然我都沒有講過，就不知為什麼會這樣講。」
提到李玟離世後留下的「上百套禮服」，李思林深信Bruce會全數送還李家，不會占為己有，因此計畫舉辦公益拍賣，將這些珍貴禮服全數售出，並把公益款項全部捐出給需要的人，也是延續李玟的善心與愛。李玟的骨灰預計在10月底安葬，墓地則尊重媽媽的決定。
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