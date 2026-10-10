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巴拿馬當地時間9日發生規模7.7的強烈大地震，隨後又傳出包含規模6.6在內的多次餘震，民宅及歷史建築倒塌、道路龜裂，引發停電與交通中斷。居民在劇烈搖晃中紛紛逃到戶外避難，部分長者面對受損的住家，更擔心房屋隨時可能倒塌。《路透社》報導，位於南部埃雷拉省（Herrera province）拉斯米納斯（Las Minas）的74歲居民布朗（Ricardo Brown）表示，地震後當地多棟民宅受損，心有餘悸地說：「我們很害怕，家裡只有我們2個老人，房子已經裂開了，我們擔心它會倒下來砸到我們。」報導指出，餘震持續發生期間，街上甚至可以看到年長居民落淚的場景。首都巴拿馬市同樣感受到強烈震動。居民里奧斯（Sabina Rios）回憶，這次地震震感強烈、持續時間很長，是她多年來經歷過最久的一次。災情也陸續浮現，距離首都約150公里的佩諾諾梅（Penonomé），部分建築物坍塌，掉落的碎片擊傷居民，該地區主廣場上的大教堂出現裂縫，地方政府辦公大樓及附近飯店也受到損害。洛斯桑托斯省（ Los Santos province）一座具有歷史價值的聖阿塔納西奧教堂（the Church of San Atanasio）亦傳出倒塌。對於地震成因，巴拿馬地球科學研究所所長盧克（Nestor Luque）向《路透社》表示，此次地震與阿蘇埃羅—索納斷層系統（Azuero-Soná Fault System）有關，該系統長期累積應力，當應力釋放時，便可能引發強烈地震。盧克指出，地震訊號傳遍全國，因此各地都能感受到震動，他在首都巴拿馬市記錄到約40秒的震動時間，其他地區感受到的搖晃可能更久。《美聯社》提到，巴拿馬大學地震學家記錄到超過45次餘震，美國地質調查局（USGS）初步估計，此次地震造成的經濟損失，可能相當於巴拿馬國內生產毛額的1%至10%，顯示後續災損評估仍不容忽視。強震也衝擊公共服務，托庫門國際機場一度暫停營運，首都捷運部分路線停駛，全國學校停課，電力業者通報至少6個省分停電。相較之下，巴拿馬運河當時仍維持正常運作，管理單位已安排專業團隊檢查設施安全。目前當局仍在評估建築與公共設施損害，後續傷亡、經濟損失及受損建物總數仍待確認。隨著餘震持續，受損房屋的安全性及居民能否安心返家，成為災後最迫切的問題。原文連結：