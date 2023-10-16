梁以辰《百分之一相對論》闖山區錄影頭暈！陳漢典爆現場大罵髒話
由陳漢典領軍，率領陳零九、潘君侖、梁以辰、宋偉恩和本本主持的節目《百分之一相對論》，首創全台沉浸式戲劇結合真人推理的實境秀，將在本周四晚上9點搶先上映。今（16）日6位主持人出席記者會，分享錄製的過程，結果大家十分團結，各自發揮專長一一破解難題。有趣的是，梁以辰就抱怨有次他們必須闖入山區執行任務，結果一度頭暈，無奈這些臭男生還不停地亂開玩笑，讓她快要崩潰。
記者詹鎰睿／綜合報導
節目《百分之一相對論》是知名製作人郭建宏之子郭方儒主導的首部主創影視作品，為追求節目高品質，光兩集搶先口碑試映就投入超過600萬元的成本，除了找來陳漢典、陳零九、潘君侖、梁以辰、宋偉恩、本本，還邀請到金鐘硬底子許效舜、苗可麗等人擔任NPC關主參與拍攝。
曲折的故事架構、燒腦的解謎關卡、頂尖的美術製作以及逼真的場景設計，聚集燒腦、驚悚、懸疑、感動元素，讓《百分之一相對論》獲得爆棚好口碑。談到拍攝過程辛苦的地方，全員一致認為太過燒腦，再加上沉浸式劇情的帶入，已經讓他們分不清楚現實世界。潘君侖則認為，要背咒語反而比謎題還要難，考驗他們的記憶力。
陳漢典還偷偷暴雷，最後一場戲的場景非常浩大，他們必須爬山爬階梯，花了30分鐘才到達目的地，反而是辛苦扛機器的的攝影大哥，情緒崩潰到罵髒話。談到彼此有沒有摩擦或爭吵？大家默契地說完全沒有，僅在解題時會意見不同而已。陳漢典也說，因為這次節目，他們的感情越來越好，每個禮拜都會私下約去玩密室逃脫。
此時，梁以辰就抱怨，在最後爬山時，因為天色已經很晚，再加上氣氛有點詭譎，讓她一度有些頭暈，身上還帶著平安符，「這些臭男生就一直在亂開玩笑！」讓梁以辰非常害怕，就怕自己萬一真的出事，「我回去隔天真的拿艾草、檀香淨化自己。」製作人導演郭方儒也大讚，主持群們默契與火花，比他原先想像的還要好，觀眾們可以敬請期待。