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台積電設日本二廠、力積電也傳落腳三重縣　看日本設廠的優勢

▲晶圓代工大廠力積電日本合資廠傳落腳三重縣，就等日本當地官方補助案拍板定案。圖為力積電董事長黃崇仁（圖／NOWnews資料照片）
▲晶圓代工大廠力積電日本合資廠傳落腳三重縣，就等日本當地官方補助案拍板定案。圖為力積電董事長黃崇仁（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台積電日本九州熊本一廠，預計2024年12月啟用生產，近來傳台積電也在考慮興建熊本二廠。無獨有偶，力積電也前進日本設廠，只是地點不在九州熊本縣，而是傳出選在日本三重縣，由於力積電將於周四（19日）舉行法說會，正值緘默期，力積電未回應，不過市場傳出該案就等日本當地官方補助案拍板定案。其實，台積電創辦人張忠謀日前就曾說過日本是適合半導體設廠的地方，包括水電、土地與工作文化都有優勢。

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這次力積電前進日本對於12吋合資廠的選址，董事長黃崇仁之前曾表示，自己今年親自考察，因為長期與日商合作，因此對日本很熟悉，最早的三菱就在熊本，但他曾表示熊本交通不方便，認為台積電去的話，會帶動當地，但他不會也選在台積電旁邊當鄰居。

據了解，黃崇仁原本就屬意三重縣，除了原本就有聯電日本廠區外（聯電先前收購富士通半導體12吋晶圓廠USJC），也考量到鄰近工業大城名古屋，半導體相關人才與交通都有優勢。這次傳出力積電將落腳日本三重縣，就等日本官方補助案拍定。

其實，日本九州包括福岡、熊本、大分等地，於1980年代就形成半導體聚落，最早是三菱電機先在九州設廠，而後東芝、東京威力科創、瑞薩電子、羅姆半導體集團、京瓷等大廠商也陸續進駐。媒體報導指出，1990年日本製半導體就佔全球市佔49%，但隨後產業競爭激烈，台灣廠商急起直追，日本製半導體於2021年全球市佔僅剩6%。

台積電創辦人張忠謀日前出席自家運動會後，面對媒體提問哪個國家發展半導體有優勢，張回應日本，並指出包括土地、水電與工作文化都有優勢。2021年11月9日，台積電與索尼半導體共同宣布在熊本縣合資設立「日本先進半導體製造公司」（JASM），採用22奈米及28奈米製程，初期預估資本支出約70億美元，近期則考慮興建熊本二廠。

而隨著美中科技戰、疫情與地緣政治風險未減威脅下，各國都在思考在地供應鏈的重要性，因此日本政府逐漸加重輔助半導體產業的力道，也對JASM補助4760億日圓，約新台幣1125億元。

力積電看準日本設廠有優勢，包括招募人力或材料進出口都已有一定基礎，可讓建廠與生產更順利。力積電於今年7月宣布與日本SBI控股株式會社合作，將合資在日本建設12吋晶圓代工廠，日媒日前報導，日本經濟產業省可望對力積電合資晶圓廠補助1400億日圓，約新台幣逾300億元，預料海外設廠議題，將成為力積電周四法說會上的焦點。

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