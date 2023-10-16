見證青年扎實的體驗！勞動部青年職涯發展中心辦職場體驗成果展

樂居金獎培力成果人氣獎頒獎 2024樂居金獎評選開跑

▲2023樂居金獎培力成果人氣獎今頒獎，同步宣布2024樂居金獎評選開跑。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.16)
▲2023樂居金獎培力成果人氣獎今頒獎，同步宣布2024樂居金獎評選開跑。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.16)

記者金武鳯/台中報導

台中樂居金獎雙年獎首度規劃培力課程，參與踴躍，逾120處社區參加，成果豐碩。上月以「社區綠化」與「節能減碳」雙主題，進行成果人氣獎線上票選，成績揭曉，計有惠宇北社區等10社區獲獎，今日舉行頒獎表揚，並揭開2024台中樂居金獎序幕，點燃社區熱情，營塑社區特有文化。

我是廣告 請繼續往下閱讀
由台中市府住宅發展工程處舉辦的樂居金獎雙年獎，今年首度規劃的培力課程，號召120多處社區參加課程，從初期的學習至實作探討，專家與學員共同分享學習，歷時20小時的階段性課程，學習及改善不足之處，讓明年更有信心參加2024樂居金獎競賽。培力課程分為二個主題，經各個社區積極努力行銷作品，線上票選最佳人氣獎，經統計社區綠化及節能減碳，分別篩選前五名票數最高之社區單位，今天舉辦頒獎典禮。

▲ 2024樂居金獎雙年獎評選，今天啟動開跑。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.16)
▲ 2024樂居金獎雙年獎評選，今天啟動開跑。（圖/記者金武鳳攝，2023.10.16)
獲獎社區名單分別是：

社區綠化－惠宇敦北社區、裕國豐展社區、精銳軟園１號Ａ區社區、元城上荷苑社區、順天天玥社區；節能減碳－達麗居山社區、昂峰謙若樹社區、精銳潮社區、登陽步康橋社區、惠宇樂觀社區，各獲得人氣獎獎狀及獎金15,000元。另培力作品成果展，即日起至20日於都市發展局行政一館中庭展出。

▲2023樂居金獎培力成果人氣獎今頒獎，由處長陳煒壬頒發社區綠化人氣獎。（記者金武鳳攝，2023.10.16)
▲2023樂居金獎培力成果人氣獎今頒獎，由處長陳煒壬頒發社區綠化人氣獎。（記者金武鳳攝，2023.10.16)
2023起「台中樂居金獎」以雙年獎方式辦理，並以「永續」為主題、以樂居元素的「小花」為主視覺，象徵藉由培力耕耘擾動社區，透過課程播種後滋養冒出新芽，經由住戶共同努力成長後綻放獨特花朵。

「2024台中樂居金獎雙年獎」今天舉辦啟動儀式，將於今(112)年11月1日起至12月底開放社區報名，後續報名資訊將於台中市政府住宅發展處網站公佈，誠摯邀請市民參與，一同攜手實踐對美好生活的想像，為城市種下一顆樂居的種子，讓耕耘的經驗代代相承，共築美好生活。


2023 A+文資創意獎大贏家 嶺東科大超「旺」得獎數居冠

后里藝起玩 星空下的音樂饗宴讓人陶醉

2023空污論壇登場 產官學談五大議題探討環境永續發展

「2023風轉大安」今啟動 繽紛風箏飄揚藍天碧海超吸睛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞