樂居金獎培力成果人氣獎頒獎 2024樂居金獎評選開跑
台中樂居金獎雙年獎首度規劃培力課程，參與踴躍，逾120處社區參加，成果豐碩。上月以「社區綠化」與「節能減碳」雙主題，進行成果人氣獎線上票選，成績揭曉，計有惠宇北社區等10社區獲獎，今日舉行頒獎表揚，並揭開2024台中樂居金獎序幕，點燃社區熱情，營塑社區特有文化。
記者金武鳯/台中報導
由台中市府住宅發展工程處舉辦的樂居金獎雙年獎，今年首度規劃的培力課程，號召120多處社區參加課程，從初期的學習至實作探討，專家與學員共同分享學習，歷時20小時的階段性課程，學習及改善不足之處，讓明年更有信心參加2024樂居金獎競賽。培力課程分為二個主題，經各個社區積極努力行銷作品，線上票選最佳人氣獎，經統計社區綠化及節能減碳，分別篩選前五名票數最高之社區單位，今天舉辦頒獎典禮。
獲獎社區名單分別是：
社區綠化－惠宇敦北社區、裕國豐展社區、精銳軟園１號Ａ區社區、元城上荷苑社區、順天天玥社區；節能減碳－達麗居山社區、昂峰謙若樹社區、精銳潮社區、登陽步康橋社區、惠宇樂觀社區，各獲得人氣獎獎狀及獎金15,000元。另培力作品成果展，即日起至20日於都市發展局行政一館中庭展出。
2023起「台中樂居金獎」以雙年獎方式辦理，並以「永續」為主題、以樂居元素的「小花」為主視覺，象徵藉由培力耕耘擾動社區，透過課程播種後滋養冒出新芽，經由住戶共同努力成長後綻放獨特花朵。
「2024台中樂居金獎雙年獎」今天舉辦啟動儀式，將於今(112)年11月1日起至12月底開放社區報名，後續報名資訊將於台中市政府住宅發展處網站公佈，誠摯邀請市民參與，一同攜手實踐對美好生活的想像，為城市種下一顆樂居的種子，讓耕耘的經驗代代相承，共築美好生活。