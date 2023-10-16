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蔣勳，文青時代特展 歡慶中央書局重返3週年再展新機

▲歡慶中央書局重返三週年，舉辦「蔣勳，文青時代」特展，展現蔣勳年輕時的畫風與心境。（圖/中央書局提供）
▲歡慶中央書局重返三週年，舉辦「蔣勳，文青時代」特展，展現蔣勳年輕時的畫風與心境。（圖/中央書局提供）

記者金武鳯/台中報導

創立於1927年的中央書局，一度因不敵環境變遷黯然熄燈。3年前，由上善人文基金會接棒，以嶄新面貌在同一個街角重返，在渡過新冠疫情挑戰後，今歡慶重返三週年，邀美學大師蔣勳以「文青時代」特展，祝賀百年老書局再展新機，也期待更多文青走入書局，親近藝文、親近閱讀。

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中央書局重返三週年主題特展「蔣勳，文青時代」，即日起展出蔣勳五十多年間一直留在身邊、捨不得放手的文青時代畫作，如貼在案頭陪伴自己的作家肖像卡繆、齊克果、卡夫卡等人，是相當難得的一次展出。

▲ 歡慶中央書局重返3週年主題特展「蔣勳，文青時代」，以及卡夫卡、卡繆、齊克果選書。（圖／中央書局提供）
▲ 歡慶中央書局重返3週年主題特展「蔣勳，文青時代」，以及卡夫卡、卡繆、齊克果選書。（圖／中央書局提供）
蔣勳表示，這些畫年代久遠卻擁有不同的風貌創作，藝術是生活的一部份，這些作品對他而言都有特殊意義，不管是裝裱的方式，選用的紙張，還是對於一種美感的當下，都是很難再去複製的珍貴，像是卡繆的肖像畫都已斑剝破碎，卻是他最緬懷的青春時光。他也表示：「這些年輕時的畫，不可能放在美術館或畫廊展，最適合的地方就是在書局，因為文青一代一代都會到書局來」。

▲中央書局主題特展「蔣勳,文青時代」開幕，蔣勳回贈早期學前教育月刊的專用稿紙給中央書局代表人張杏如(右)。（圖／中央書局提供）
▲中央書局主題特展「蔣勳,文青時代」開幕，蔣勳回贈早期學前教育月刊的專用稿紙給中央書局代表人張杏如(右)。（圖／中央書局提供）
蔣勳表示年輕時深受卡繆、齊克果、卡夫卡等西方哲學家的影響，都閱讀他們的書籍長大，此次書局特別闢專區陳設卡繆《異鄉人》、《瘟疫》、齊克果《愛在流行》、卡夫卡《變形記》等經典書籍，他本擔心現在年輕人還會看嗎？幸而一周內又進書，讓蔣勳欣慰道「相信還是有文青，在台中這城市的角落，和當年的我們一起夢想」。

▲慶祝書局生日，蔣勳以全新菜單「日昇月恆蔬食套餐」登場，祝福書局青春永續。（圖/中央書局提供）
▲慶祝書局生日，蔣勳以全新菜單「日昇月恆蔬食套餐」登場，祝福書局青春永續。（圖/中央書局提供）
中央書局重返至今，蔣勳一直以行動支持著書局，「文青時代」特展是書局重返後的第五次蔣勳特展。原來中央書局也曾經是蔣勳的青春時光，1980年代在台中東海大學創立美術系時，中央書局便是他流連忘返之處。為了慶祝書局生日，蔣勳特與中央書局主廚Max楊盛堯合作，重新將他過去在書局的作家料理「蘋婆炊飯蔬食套餐」做全新的設計，以全新風貌「日昇月恆蔬食套餐」登場，祝福書局青春永續。

書局將在10月、11月推出「2023閱讀生活文學講座」，邀請到作家王文萱、朱宥勳、凌宗魁等當代作家講述；王文萱將暢談日本和洋融合的大正昭和時代下，畫家筆下從傳統和走向摩登的女性形象；朱宥勳將分享日治時期的現代文學崛起，與舊文學相互交融的文學風貌；凌宗魁將透過木下靜涯、陳澄波、林之助、馬白水等早期藝術家的視角，用畫作或攝影等媒材呈現的台中建築珍貴紀錄，與發展至今的城鄉風貌街景對比。一系列活動詳情請關注中央書局臉書和IG。


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