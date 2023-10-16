蔣勳，文青時代特展 歡慶中央書局重返3週年再展新機

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蔣勳表示，這些畫年代久遠卻擁有不同的風貌創作，藝術是生活的一部份，這些作品對他而言都有特殊意義，不管是裝裱的方式，選用的紙張，還是對於一種美感的當下，都是很難再去複製的珍貴，像是卡繆的肖像畫都已斑剝破碎，卻是他最緬懷的青春時光。他也表示：「這些年輕時的畫，不可能放在美術館或畫廊展，最適合的地方就是在書局，因為文青一代一代都會到書局來」。
蔣勳表示年輕時深受卡繆、齊克果、卡夫卡等西方哲學家的影響，都閱讀他們的書籍長大，此次書局特別闢專區陳設卡繆《異鄉人》、《瘟疫》、齊克果《愛在流行》、卡夫卡《變形記》等經典書籍，他本擔心現在年輕人還會看嗎？幸而一周內又進書，讓蔣勳欣慰道「相信還是有文青，在台中這城市的角落，和當年的我們一起夢想」。
中央書局重返至今，蔣勳一直以行動支持著書局，「文青時代」特展是書局重返後的第五次蔣勳特展。原來中央書局也曾經是蔣勳的青春時光，1980年代在台中東海大學創立美術系時，中央書局便是他流連忘返之處。為了慶祝書局生日，蔣勳特與中央書局主廚Max楊盛堯合作，重新將他過去在書局的作家料理「蘋婆炊飯蔬食套餐」做全新的設計，以全新風貌「日昇月恆蔬食套餐」登場，祝福書局青春永續。
書局將在10月、11月推出「2023閱讀生活文學講座」，邀請到作家王文萱、朱宥勳、凌宗魁等當代作家講述；王文萱將暢談日本和洋融合的大正昭和時代下，畫家筆下從傳統和走向摩登的女性形象；朱宥勳將分享日治時期的現代文學崛起，與舊文學相互交融的文學風貌；凌宗魁將透過木下靜涯、陳澄波、林之助、馬白水等早期藝術家的視角，用畫作或攝影等媒材呈現的台中建築珍貴紀錄，與發展至今的城鄉風貌街景對比。一系列活動詳情請關注中央書局臉書和IG。