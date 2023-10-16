一週天氣3變化！週三「秋老虎」飆破30度 週末變天北台灣剩25度
未來一週台灣天氣大多受東北季風影響，中央氣象署預報員官欣平指出，明（17）日天氣型態與今（16）日相似，北台灣整天偏涼，中南部雲量較多，偶爾會有小範圍降雨，週三至週四（10月18日至10月19日）東北季風減弱，氣溫回升會有「秋老虎」悶熱的體感，週五（10月20日）新一波東北季風報到，週末北台灣白天高溫可能僅剩攝氏25度，氣象署將持續觀察天氣動態。
記者張志浩/綜合報導
官欣平說明，明日東北季風影響，台灣東半部及恆春半島有局部短暫雨，中部山區及南部也有零星短暫雨，其它地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，各地氣溫分佈上，北部攝氏22至29度、中部攝氏23至30度、南部攝氏24至29度、花東攝氏22至26度。
官欣平提及，週三至週四東北季風減弱，各地白天都會有回溫的感覺，北台灣感受會比中南部還要明顯，白天高溫有望突破攝氏30度，各地多雲到晴、體感悶熱，降雨機率低。週五下半天，新的一波東北季風報到，以大台北為例，週五白天高溫攝氏25度，週六（10月21日）可能僅剩攝氏25度，清晨受輻射冷卻影響，可能會出現攝氏17至18度左右的低溫，民眾務必特別注意早晚溫差。
此外，官欣平補充，南海一帶目前有非常多雲系存在，也有熱帶擾動發展趨勢，不過現階段大環境不適合這些雲系發展，因此後期出現颱風的機率不高，對台灣的影響，主要是中高層的西南風將水氣帶至中南部地區，但僅僅是讓這幾天雲量增多，降雨仍不明顯。