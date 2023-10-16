營造鋼市穩定契機！中鋼112年11月份月盤盤價以平盤開出

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王錫欽說，在鋼鐵需求方面，產業復甦動能遲緩，美國車廠聯合罷工壓抑短期汽車用鋼需求，加薩走廊動亂引起國際油價波動，是否重現俄烏戰爭初期對石油與金屬產品需求突增，待進一步觀察，而中國大陸當局持續刺激房市、汽車與家電等用鋼產業，擴大補助政策鼓勵內需。
至於在鋼鐵供給方面，中國仍將於冬季實施環保限產，有助於抑制供給，而俄羅斯自10月起課徵鋼鐵出口稅，限縮鋼品外銷，韓國鋼廠10月中旬起進行熱軋產線歲修，熱軋供應量減少20萬至30萬噸，浦項鋼廠勞資協商破局醞釀罷工危機，全球鋼鐵供給趨緊態勢不變。
王錫欽並說，原物料與市場行情方面，鐵礦砂價格攀升至每公噸119美元，冶金煤價上漲高達每公噸368美元，環比漲幅18%，推升鋼廠煉鋼成本，各國鋼廠因應碳中和趨勢，加速投入鉅額設備投資，加重鋼廠營運壓力。
王錫欽指出，當前國際鋼價呈現震盪築底態勢，惟近期全球地緣政治衝突頻傳，引發通膨復燃疑慮，所幸下游去庫存接近尾聲，中鋼考量原物料價格高漲，墊高鋼廠成本，並兼顧下游接單出口競爭力，將秉持「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，11月盤價以平盤開出，以凝聚上下游信心，與客戶攜手渡過市場調整期，共同努力營造鋼市穩定向上契機。