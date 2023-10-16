網銀約定帳戶淪詐騙溫床！金管會將加強管理 11月底前公布新規定
國內詐騙猖獗，立委質疑網路銀行「約定帳戶」已成大額詐騙溫床，讓詐騙集團可以迅速騙走民眾大筆存款，要求金管會進行防堵。對此，金管會主委黃天牧今（16）日在立法院財政委員會表示，目前銀行局已在研究「事前、事中、事後」的相關防範措施，而銀行局長莊琇媛也透露，下周將與銀行公會開會，預計11月底前公布新規範。
記者顏真真／台北報導
民進黨立委郭國文今日質詢時指出，詐騙最多的前10大銀行中，有5家公股銀行，每家網銀約定帳戶轉帳限制不一，有200萬元也有300萬元，由於網銀約定帳戶管理寬鬆，也讓詐騙集團有機可趁，鑽漏洞進行詐騙情況嚴重，可是金管會卻只針對可疑帳戶進行管制，目前常見的詐騙手法，很多人沒使用過約定帳戶，卻一次申請很多個約定帳戶，結果讓詐騙集團一次取走4億元。郭國文質疑，這些銀行有沒有了解這些人為何可以申請約定帳戶？申請約定帳戶到底有沒有限量？更關鍵的是被約定帳戶有沒有做好KYC（認識你的客戶）。
金管會主委黃天牧則表示，最近會開會研商，其實過去這段時間也有收到檢調單位的反應，這部分會處理，而且「事前、事中、事後」防範措施都要做好，待開會研商有共識後，會跟社會大眾報告說明。
銀行局長莊琇媛進一步說明，銀行公會已擬了一套規範，即主委所提「事先、事中、事後」，有客戶要來設定約定轉帳時，銀行要針對這客戶到底適不適合設定約定轉帳，因為有時候是一位高齡者，高齡者怎會要設約定轉帳轉戶，再來如果設定帳戶太多也要去了解，只是公會目前擬的這個版本，金管會認為還有不足，因此，最近會再找銀行公會討論，預計下周開會，11月底前應可對外公布。