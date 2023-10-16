范瑞君分好財產「保險金充當喪禮費」 公開遺囑：沒話給老公
范瑞君以器捐題材的戲劇《額外旅程》入圍第58屆金鐘獎迷你劇集最佳女配角，今（16）日出席新書《表演的魔法》記者會，談到自己對生死的看法，范瑞君早早立好遺囑，「交代我的保險、帳號，遺產沒有留給誰，按照政府法律分配，我的保險很簡單，只保身後事乾淨，也辦不了大喪禮。」
記者羅凌筠／台北報導
范瑞君也提到遺囑的話都是留給2個女兒，沒話給老公戴立吾，「他長這麼大了，還可以期盼什麼，只能期盼小孩正面樂觀善良。」范瑞君甚至連告別式都想好，笑說：「靈堂請不要很肅穆，希望都是鮮花，很溫暖。」
范瑞君在《額外旅程》飾演老公需要器捐的人妻，因為嫉妒小薰的老公先進行手術，人格變得扭曲，范瑞君在拍攝的期間裡很鬱卒，她說：「我的角色剛開始非常溫暖，可是當對方先生先得到器官，其實她還是很嫉妒，看到有人出意外，會想說對方幾歲，是不是有機會得到器官，老想著自私的事情，一不小心回家會面目可憎，看鏡子就知道自己變醜了，眉頭紋路非常深。」
談到入圍心情，范瑞君說老公只祝賀：「水啦。」附贈比「讚」的貼圖，甚至典禮還沒到就先安慰范瑞君：「哎啊，入圍就很好了。」被問到老公這麼淡定，怎麼維繫夫妻感情？她笑說：「我熱情就好啦！」這次競爭對手強勁，她特別希望是《阿波羅男孩》的陳妤得獎，因為陳妤在《阿》劇中就飾演她的女兒，范瑞君笑說：「肥水不落外人田。」