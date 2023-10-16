BL劇《奇蹟》林毓桐床戲摸透透　讚徐愷胸肌很性感

八大BL劇集《奇蹟》主演徐愷、林毓桐、陳柏文、姜典日前舉辦公開見面會，4人分享對方最性感的部位，林毓桐透露自己是在與徐愷的床戲中，摸到徐愷的胸肌後，覺得他的胸肌很性感。
記者羅凌筠／綜合報導
而林毓桐的手指最吸引徐愷，徐愷說：「因為他會彈鋼琴，加上他手很大，觸摸人的時候是超齡的成熟感，也會讓人覺得很可靠。」姜典神回應，稱陳柏文的靈魂最性感，並真情表白：「陳柏文有一種魅力，就是在面對嚴肅的事情時，也會用樂觀的方式去面對。」
見面會吸引台、日、港等近300名粉絲到場熱情支持，其中來自香港的粉絲，為把握親見偶像的機會，1日港台往返。看到來自各地的粉絲聚集，徐愷感性表示，平常在家都會將粉絲傳給他的訊息看完，林毓桐坦言見面會前一晚睡不著，「很興奮，沒想到現場會有這麼多人，讓我很震撼。」
屬於「夜貓子型」的姜典透露，當天早上6點多就嚇醒，「我以為我睡過頭，第一次參加這麼多人的場合，我也有點緊張到說不出話。」陳柏文則自曝，演出《奇蹟》前到球場打球都會直接穿球衣、拖鞋，「以前比較隨心所欲，現在打球前就變成會先換一套好看的衣服再出門。」
《奇蹟》於每周二晚間7點於八大劇樂部YouTube頻道上架。日本於Rakuten TV、Video Market同步播出。