刻意閃避工廠毀農田？高速公路局辦公聽會　民眾質疑是否重啟環評

我是廣告 請繼續往下閱讀
大寮區陳姓地主說，高速公路局舉辦國道7號高雄路段新建工程公聽會前夕，國道7號路線莫名更動，地主質疑有弊端，刻意閃避工廠摧毀農田，涉嫌瀆職，並質問，路線既生變，是否應重啟環評？
高速公路局總工程司陳宏仁解釋，國道7號前後歷時10餘年，是以路廊的概念做整體評估，未來拆遷補償亦將從寬從優，絕不會讓地主吃虧。
國道7號路線爭執10多年，2階環評會議時，高雄反國道7號自救會極力反對顧問公司規畫的路線，建議應改走林園區沿海岸線，再轉高屏溪西岸台29線銜接台88線快速道路，而在解決交通壅塞問題的同時，並節省建造經費，但意見未被接納，好不容易全案於今年3月獲行政院核定，又傳出路線更改。
陳姓地主並說，政府作法比共產黨還惡質，美其名優化，卻圖利廠商傷害農民，他們家族配合政府友善土地政策，花不少錢改良地質從事有機農業，結果一周前接獲高公局公文，才發現國7以優化路線的名義竟又變更路線，屆時上甲良田恐將不保，他痛批政府為省拆遷補償費，便宜行事，刻意閃避沿線廠房，卻要拆人家的農地，且路線變更至上周才告知，一點尊重也沒有，「如此草率，這是什麼政府，簡直把農民當屎？」
另一名陳姓地主質問，國7路線已完成環評，事後卻又要更改，依據是什麼？若要變更路線，否該重啟環評？大寮後庄里長鄭德文則表示，據聞路線變更後，高架橋段將行經中庄及後庄2里，商家生意就「去了了」，兩個里已達共識，將抗爭到底。
高速公路局總工程司陳宏仁指出，國7全長23公里，2階環評時即以沿線左右各500公尺的路廊範圍進行詳細調整，今年獲行政院核定計畫，由於此案歷時10多年，過程蓋了不少房子，地貌丕變，因此再進一步擬定路線優化，盡量減少用地徵收及建物拆遷，避免對民眾產生干擾。
立法委員林岱樺也到場關心地方鄉親權益，她表示，大寮長久以來沒做都市計畫，要公園沒公園，要道路沒道路，都市計畫牛步化，行政怠惰，對大寮人十分不公，因此國7日後拆遷補償，務必從優，農地補償至少比照大林蒲遷村案，至於陳姓地主有機田的拆遷，也應加成補償才合理。
國道7號新建工程起自小港區南星路，跨省道台17線後，在林園區駱駝山南緣向西北行，途經臨海工業區，大坪頂特定區、大寮、鳳山、鳥松至仁武銜接國10，全長23公里，共通過18個都市計畫區，其中有21公里採高架路段，規畫共設7個交流道，受影響的地主達1600人。