駁冷處理僑民求助？吳釗燮：已協助156人撤離

控制加薩走廊的伊斯蘭激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日清晨向以色列發動多線突襲，5000多枚火箭瞬間朝以國發射，以色列隨即向加薩地區發動反擊，爆發50年來最大規模以巴衝突，死亡人數已超過2000人。德國、日本與韓國都已陸續從以色列撤僑，有在當地的台灣人指控，想尋求外館協助回台卻被冷處理。對於我國是否撤僑，外交部長吳釗燮今（17）日表示，已協助156名僑民從以國撤離，147位選擇留下來的僑民，駐處也密切保持聯繫，必要時提供協助。
記者呂炯昌／台北報導
行政院院長陳建仁今日赴立院繼續施政報告，並備詢。外交部長吳釗燮會前受訪表示，目前已經從以色列協助156位國民離開以色列 ，不管是走空路、或是走陸路安全離開以色列，目前還有147位國人選擇留下來，大部分認為安全沒有問題，駐處跟每一位僑民都保持密切聯繫，如果有任何人需要任何協助，必要時會提供協助。
吳釗燮指出，在10月7日哈瑪斯對以色列發動恐怖攻擊之後，外交部已譴責任何形式的恐怖攻擊行為，也對以色列提出聲援，並關懷受到影響人士，目前會持續密切關注區域形勢發展，對任何受到影響需要提供協助的人，會提供協助。
針對美國在台協會主席羅森伯格訪台一事，吳釗燮表示，訪台就是對台灣表達高度支持的意思，代表拜登政府對台灣表達支持，她昨天見到蔡英文總統時，對美國的支持表達清楚，包括美對台支持是堅若磐石、有原則、跨黨派，外交部表達感謝。