日本與越南全面升高關係！成戰略夥伴 最快11月達成協商
日本與越南政府正準備將雙邊關係提升至最高層級的「全面戰略夥伴關係」，預計在越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）11月訪日並與日本首相岸田文雄會談時，完成雙邊的協商。過去兩國僅是「廣泛戰略夥伴關係」，若能昇華成「全面戰略夥伴關係」，對雙邊的交流都有幫助。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據日本媒體《讀賣新聞》，數名日本政府相關人士透露了上述消息。越南與日本於1973年建交，雙方自2014年3月建立「廣泛戰略夥伴關係」至今，不斷強化合作，而今年正好是雙方建交50周年。目前與越南具有「全面戰略夥伴關係」的國家包含中國、俄羅斯、印度、南韓、美國。美國總統拜登今年9月訪問越南時，兩國宣布正式升級為「全面戰略夥伴關係」，預計日本首相接見越南國家主席武文賞時，也會將關係昇華。
今年8月31日，越共中央政治局委員、中央書記處常務書記、中央組織部部長、越南兼日本友好議員小組主席張氏梅才會見了由日本立憲民主黨（CDP）黨魁泉健太率領的立憲民主黨代表團，雙方交談融洽。日本政府正考慮將越南軍隊納入「政府安全保障能力強化支援」（OSA）框架，並無償提供越南防衛裝備等，而經濟和貿易方面也會深化兩國的交流。
近幾年日本的越南人和越南商店逐漸增多，數據顯示越南在日勞動者人數已超過中國，占據全體在日外國人勞動者的30%左右。近十年以來，在日越南人大幅增加了十倍左右，目前已超過43萬人，成為僅次於中國和韓國的在日外國人第三大國。