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旅宿業將引進3千名移工！立院正審查預算　國旅費用比疫前高18％

▲旅宿業大缺工，交通部長王國材再透露預估開放3,000名移工即可補足缺口，月底將再提報告與勞動部討論。（示意圖／記者康仲誠攝）
▲旅宿業大缺工，交通部長王國材再透露預估開放3,000名移工即可補足缺口，月底將再提報告與勞動部討論。（示意圖／記者康仲誠攝）

國際中心賴正琳／綜合報導

台灣的國旅住宿費用比疫前高18％，前陣子連續迎接中秋連假和國慶連假，台灣人都發現國內三星級以上的飯店費用都暴增，甚至出國的機票加酒店都低於國旅費用。我國交通部觀光署指出旅宿業缺工嚴重，統計缺口約8,000人，其中以房務清潔缺工最嚴重，高達5,500人。昨（16）日交通部長王國材再透露預估開放3,000名移工即可補足缺口，月底將再提報告與勞動部討論。

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立法院交通委員會昨（16）日審查交通部所屬單位基金及預算報告。關於旅宿缺工問題，王國材證實，交通部有提開放移工方案，政院已在上周五召開會議，由交通部觀光署和勞動部討論。

王國材說明，交通部預估開放移工人數為3,000人，即可補足旅宿缺口，但勞動部仍認為應優先審視國內中高齡就業及婦女二度就業，避免因開放移工，壓縮國內就業機會。

對於勞動部的回應，王國材表示，10月底前將再次提出評估報告，勞動部會視情況召開「跨國勞動力政策協商諮詢小組」，再決定是否開放。王國材指出，交通部接受業者陳情已長達一年，業界反映房務工作較辛苦，在國內尋才不易，即便有引薦人力，但未必適合。

不過，外界也質疑旅宿業是「缺工」，還是「缺低薪勞工」？畢竟國旅住宿費用飆漲，但未見基層房務員的薪水有飆漲。交通部觀光署長周永暉表示，今年以來住宿費用確實比疫情前增加18％。但除了營收外，業者還有成本問題，入住率在過去三年從疫前、疫中到疫後，忽上忽下的變化，使得經營成本很高。近期許多飯店業者都將「check in」到「check out」的時間拉長，因人力不足，需要更多的時間去整理。

另外，行政院昨（16）日和交通部以及勞動部跨部會開會，強調會先保障我國勞工的就業權益後，如果本地勞工媒合，依舊沒有結果，業者就能申請外籍移工，加入國內旅宿業，開放名額至少3千或6千人以上，最快明年會開始試辦。

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