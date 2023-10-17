「三巴颱風」最快明天生成！氣象署揭最新路徑 對台灣影響出爐
「三巴颱風」（國際命名：Sanba）即將生成！今（17）日上午，在台灣西南方海域、南海靠近越南一帶有「熱帶性低氣壓（TD18）」出現，中央氣象署預報員林定宜表示，TD18最快明（18）日有機會成為今年第16號颱風「三巴」，未來路徑預估持續往越南移動，對台灣並無直接影響，其外圍則已經導致今日中南部有較多的水氣，不過由於雲層集中在天空「中高層」，降雨情況也不是非常明顯。
記者張志浩/綜合報導
據氣象署最新觀測資料，今天上午8時，熱帶性低氣壓TD18中心位置在北緯 15.5 度，東經 110.3 度，以每小時8公里速度，向西北進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺。
氣象署預報員林定宜說明，TD18目前持續發展中，日本氣象廳也已發出24小時內有機會成為三巴颱風的訊息，不過三巴颱風就算生成，路徑持續往越南方向前進，預估在生成前就會非常靠近陸地，強度沒有太大的提升空間，存活期也可能不長。
林定宜補充，目前南海一帶有非常多雲系在發展，不過由於受到整體海溫偏低及風切影響，其實不適合熱帶性低氣壓或颱風持續發展，而台灣東方海域和菲律賓東方海面雖然有些熱帶擾動發展，但短期內皆無颱風生成的徵兆，近期台灣仍受東北季風影響，各地民眾可先留意早晚較大溫差。