原子少年范范撞臉Stray Kids的他！有過4段戀愛 保證沒黑歷史
從選秀節目出道的《原子少年》出道的范范（范庭瑜），於今（17）日在舉行首支單曲〈清醒之後〉發布記者會，外表酷似韓國人氣男團Stray Kids成員黃鉉辰的他，自爆今年18歲，已經談過4段感情，也不排斥與大他15歲的女生交往，還掛保證自己沒有黑歷史可以被爆料。
記者吳雨婕／台北報導
范范對於首度面對媒體非常緊張，甚至前一晚沒睡，個性低調的他，不願麻煩其他「原子少年」們，所以都自己做功課，默默去學習該如何與媒體互動。順利圓夢出道成為歌手，其實范范的家人一開始並不同意，父母非常擔心他的未來，所幸後來范范做出成績，讓爸媽放下心，也從反對轉為支持，「現在家人不會一直給我壓力，都在背後默默支持，甚至演唱會都會來到現場。」范范還提到爸媽的暖心打氣：「我爸媽對我講過，不管這條路多辛苦，他們一直都在，不要受傷。」
范范有著明顯的單眼皮，讓他時常被誤人成韓國人，還撞臉韓國人氣男團Stray Kids的黃鉉辰，男女通殺，他透露時常收到男粉、女粉的示愛訊息，男粉絲還會直接稱呼他「寶貝」、「老公」。單身3年的范范，提到曾有過4段感情，都是走純愛路線，最近的一段是與大4歲的學姐交往，後來各自因工作忙碌所以分開。
談到感情，范范表示現在的狀態是專注在事業上，「我有很多需要學習跟注意的地方，不會說一定要避開戀愛，只是現階段我真的沒有心思去想這部分。」他認為年紀不是問題，可以接受大他15歲的女生交往。此外，不少藝人出道後陸續被抖出黑歷史，他信誓旦旦掛保證不擔心，「我很少跟別人接觸，我很宅，只要我不社交就沒有機會出門。」