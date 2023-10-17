73歲翁倩玉鬆口凍齡祕訣 秀「40年絕版愛馬仕」藍心湄超興奮
由藍心湄主持的節目《女人我最大》邀請到超級巨星翁倩玉，才華洋溢的她，是演員、歌手亦是藝術家，目前73歲的她，出道至今逾60年仍保養得宜，她說：「保持開心、餐餐七分飽就是最好的保養品。」身為時尚教主的藍心湄，也難掩喜悅之情表示：「我現在非常興奮，不但可以看到翁倩玉本人，還可以看到她從日本運過來的衣櫥跟她的收藏品。」節目中，翁倩玉分享她的經典收藏與藝術作品，其中還有許多完整保存三、四十年的愛馬仕絕版品，讓全場來賓驚呼連連。
記者薛羽彤/綜合報導
翁倩玉曾獲金馬獎最佳女主角與亞太影展特別演技獎，她分享，「8歲時因朋友邀請加入劇團，才漸漸開啟演藝生涯，雖然當時爸爸非常反對，但媽媽卻鼓勵我努力嘗試」，剛出道成為演員的她並不認為自己有天份，她說：「我是受到廖祥雄導演的啟發，廖導演會日語、英語、中文甚至台語，他用盡所有語言跟我溝通，是他把我的演技帶出來的。」同時身為版畫藝術家的翁倩玉也是台灣第一人獲得日本文化部文化賞首獎，作品還被收藏進日本的千年古蹟「平等院」及京都東本願寺收藏，她表示：「25歲那一年，因為看到版畫太震撼，所以立刻求拜恩師門下學習」，問及為什麼想學版畫，熱愛畫畫的她開心說：「就是喜歡！」
另外在YouTube頻道《玩美研究室》中，翁倩玉特地將許多有故事的精品從日本空運過來，她分享人生首次買的精品包就是Louis Vuitton經典老花，因當時正在打圍巾給初戀男友，所以長條的包型是為了要裝毛線工具，這個包包有著浪漫美好的回憶。她還特別強調包包要塞好固定物，才能支撐住包型，對待包包就像對待自己的皮膚一樣，要好好上保養品來保存。