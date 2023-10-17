患寡患不均！專家曝缺工原因：半導體吸才 年輕人愛外送、自媒體
大缺工時代來臨，疫後內需經濟、觀光業復甦，國內餐飲服務業、旅宿業缺工嚴重，旅宿業甚至喊出希望政府開放外籍移工，開放至少6000人補足人力。但104人資學院總經理花梓馨今（17）日表示，台灣缺工議題除了少子化因素外，產業患寡患不均才是最大原因，包括政府長期扶植特定產業（半導體業），將人才都吸引至特定產業，還有勞動力結構改變、共享經濟出現、新世代工作價值觀改變等等，年輕人一窩蜂做外送、經營自媒體。
記者李琦瑋／台北報導
花梓馨指出，半導體產業算是不論執政黨更迭，都有延續性政策扶植的特定產業，且受地緣政治影響，雖然台灣夾在中美之間，逼著選邊站感到難受，但也因為半導體的重要性，獲得一定的安全性，但這也導致台灣工作機會患不均的狀況，在政府的扶植、引導下，會把更多人才吸引到特定產業去，其他產業自然就缺人。
再來，台灣經濟持續成長，今年內需產業表現好，花梓馨預估，明年下半年，內需會持續往上走，出口會回溫，缺工只會更嚴重；隨著共享經濟出現，越來越多年輕人尋求工作與生活的平衡，紛紛從事外送產業，疫情期間更甚，許多人習慣這樣的工作型態，疫後也不願意再回到原本產業，造成人才被吸走。
花梓馨說，還有勞動力結構改變，整體求職者在45歲以上占近2成，少子化下除了缺就業人力外，中高齡就業也會越來越多，將成為趨勢，但許多企業仍沒轉換心態，大量晉用中高齡就業者；新世代工作價值觀改變，年輕人不太想在同一個地方工作、賣命賣肝到老，更多傾向跑外送、當自媒體工作者。
花梓馨指出，還有新科技降低資訊不對稱／加速資訊流動性，這部分對企業衝擊甚鉅，以前的時代很難判斷好企業、爛企業，現在資訊流通發達，年輕人面試經驗不佳、離職後，會去社群平台抱怨，求職者要找到公司資訊變得更容易。