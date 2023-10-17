楊冪造型大翻車！拍雜誌封面「像Cosplay濟公」 兩派吵到登熱搜
女明星上鏡頭的造型仰賴造型師專業巧手，不過成品難免有被認為「翻車」的時候，近來樂天女神林襄穿肉胎走秀、歐陽娜娜之前的螳螂裝都引發正反評價，陸劇女王楊冪日前拍攝時尚雜誌封面，詭異的服裝搭配被形容像「濟公活佛」，網友直呼：「欣賞不來...」，關鍵字「楊冪帽子 濟公」還衝上微博熱搜。
記者楊穎軒／綜合報導
楊冪連續第7年登上法國時尚雜誌《Madame FIGARO》中文版封面，其中一組造型讓人匪夷所思，只見楊冪頭戴一頂用塑膠袋做成的心形小黑帽，外穿長版印花罩衫，下半身套上高腰格紋短褲，雙手高舉，做出陶醉在某項事物的肢體動作，許多網友不解雜誌造型師的審美觀，指超級像濟公，褲子激似男性內褲，「是故意的還是不小心的...」、「我不懂時尚」、「跟不上時代的審美了」！
不過也有不少網友幫楊冪的新造型緩頰，「第一眼看的時候真有濟公帽的感覺，看久了覺得有點可愛，自帶歡樂那種」、「楊冪套個塑料袋也好看」、「還挺有特色的」、「別具一格的造型就是要時尚icon演繹」、「至少臉是好看的」，有達人解釋，該巴黎高級時裝品牌以獨特、大膽的前衛時尚著稱，設計師理念是想表達生活常見的物料也可以打造成奢侈品，融合環保概念，傳遞品牌態度。