人妻噴3300萬買房！簽約5分鐘才知「曾有人陳屍」　房仲：淨化了

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原PO接著提及，正式簽約的前一刻，賣方房仲才輕描淡寫提到屋主女兒曾在屋內心肌梗塞死亡，並強調「心肌梗塞屬於自然死亡沒什麼好怕的呀！且阿姨有對房子做過淨化了」，要求原PO在死亡證明書上簽名，而原PO雖然非常害怕，但在房中的說服、一旁還有人等著簽約的壓力下，只能選擇簽名。
據了解，原PO已先支付10萬訂金，簽約時也被要求簽一張320萬的本票，但等到剛簽完本票及買賣合約書不到5分鐘，才從屋主親戚口中意外得知，屋主女兒長期獨居於這間屋子，去年不幸心肌梗塞猝死，失聯好幾天後才被發現陳屍在廁所。由於死亡超過7天才被發現，屍身已發臭腐朽，且未能及時依禮俗殮葬。
到此原PO痛批，「自然死亡和猝死陳屍多日、屍體已嚴重腐爛才被發現」，根本是完全不同的事，但仲介卻未事先查核並誠實告知房屋重大資訊，後續想和遠在日本的屋主提出無條件解約，也遭仲介阻撓，持續發存證信函要求沒收訂金、本票共330萬元，仲介甚至誤導屋主，「同意解約就要一樣付大額違約金」，逼得屋主只能緊咬不放。讓原PO近期身心俱疲，還需靠藥物穩定情緒。
整起事件曝光後，網友紛紛留言「這是房仲還是詐騙集團我都快分不清了，想成交想瘋了吧」、「明顯是刻意隱瞞，這位仲介吃相太難看了」、「不管是自然或非自然死亡，這房仲手段就很刻意」；不過也有人認為「這樣不算凶宅喔，只能怪自己沒先訪問鄰居」、「如果仲介有達到告知義務基本上他是站的住腳的，而且如果法律上沒認定是凶宅他更站的住腳，找律師討論吧」。
而據內政部「不動產說明書應記載及不得記載事項」，建物專有部分於賣方持有期間是否曾發生兇殺、自殺、一氧化碳中毒或其他非自然死亡的情形，都必須記載；但如果是在家中自然死亡，如猝死、病逝，或是在屋內過了一段時間才被發現，定義上不能算是「凶宅」。