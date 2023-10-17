基泰大直危樓拆除　議員曝塌陷戶對面下陷約7公分居民憂心

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雖判定暫無立即性危險，建管處也多設點觀察，但還是讓民眾住的心驚膽跳。陳怡君表示，基泰不只是造成重災戶無家可歸，也讓鄰房住的相當不安穩；雖然市府還在統計周遭鄰房是否同意公辦都更，但不能避免的是在公辦都更前，住戶還是隨時處於驚恐的狀態，下雨地震及再次施工都讓住戶居於恐慌的狀態，無法安心入住。
陳怡君說，因為雙號有下陷狀況、溝壁也破損嚴重，民眾也質疑不只是基泰，現在基泰旁邊正在施工的建案基地，也讓住戶害怕不堪一擊的房子再次嚴重損鄰。她表示，基泰造成重災戶及鄰房居住不安，就連一旁施工中的建案工地也受到基泰波及停工一個月，罪魁禍首都指向基泰建設。
陳怡君質疑，若損鄰報告及房屋安全鑑定，以及透地雷達出來之前，鄰近工地施工，若再次造成民房受損，是否更難釐清損鄰責任？
陳怡君強調，基泰現在還在修鄰房，有些鄰房還是有持續滲水及裂縫加大的狀況，如果基泰修不好，兩邊工地又繼續施工，誰來為居民捍衛權益。
陳怡君請建管處上緊發條，大直街附近居民都還在等他們房屋安全鑑定報告，還有每天三次的監測報告、透地雷達報告，如今危樓都拆完了，還不能確定鄰房的安全狀況，呼籲建管處快建立一套機制，讓住戶隨時可以得知監測數據以及盡快拿到房屋鑑定安全報告；對於基泰沒辦法修繕的鄰房，市府要主動幫住戶捍衛權益、對於正在施工的鄰近工地、也應該協助住戶跟鄰近工地釐清責任。
都發局長王玉芬表示，監測報告因為等後面的透地雷達資料，會稍微晚一點，請公會是否能盡快先出；目前每天都有3次監測，會研議如何把數據讓住戶知道。此外，鄰近的工地因為進行地下室開挖，停工反而會危險，會讓其先施工到相對安全的情況下再停工。