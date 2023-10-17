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基泰大直危樓拆除　議員曝塌陷戶對面下陷約7公分居民憂心

▲台北市議員陳怡君指出，大直下陷民宅對面的雙號住戶，門外溝壁有破裂下陷約７公分。（圖／陳怡君提供）
▲台北市議員陳怡君指出，大直下陷民宅對面的雙號住戶，門外溝壁有破裂下陷約７公分。（圖／陳怡君提供）

記者邱新博／台北報導

基泰建設北市建案「基泰大直」損鄰案，檢廉偵辦昨天展開第二波約談。台北市議員陳怡君今（17）日再爆料，大直街仍繼續下陷約7公分，且鄰房住戶苦等監測及房屋安全鑑定報告，住戶處於恐慌的狀態。

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陳怡君今於市議會工務委員會質詢時提到前天下午，基泰建設造成工安事故的大直街現場，雖然5棟危樓已經拆除，但對面雙號卻在15日時，住戶在家中聽到房子撕裂聲及碎石掉落的聲音，且門外溝壁有破裂下陷的情形，經現場會勘後，確認有累積下陷約7公分的狀況，雖結構技師現場判定無立即性危險，該狀況為因地面下無地基，加上對面單號拆危樓研判造成「地下土壤遭擾動」，所以導致下陷。

雖判定暫無立即性危險，建管處也多設點觀察，但還是讓民眾住的心驚膽跳。陳怡君表示，基泰不只是造成重災戶無家可歸，也讓鄰房住的相當不安穩；雖然市府還在統計周遭鄰房是否同意公辦都更，但不能避免的是在公辦都更前，住戶還是隨時處於驚恐的狀態，下雨地震及再次施工都讓住戶居於恐慌的狀態，無法安心入住。

陳怡君說，因為雙號有下陷狀況、溝壁也破損嚴重，民眾也質疑不只是基泰，現在基泰旁邊正在施工的建案基地，也讓住戶害怕不堪一擊的房子再次嚴重損鄰。她表示，基泰造成重災戶及鄰房居住不安，就連一旁施工中的建案工地也受到基泰波及停工一個月，罪魁禍首都指向基泰建設。

陳怡君質疑，若損鄰報告及房屋安全鑑定，以及透地雷達出來之前，鄰近工地施工，若再次造成民房受損，是否更難釐清損鄰責任？

陳怡君強調，基泰現在還在修鄰房，有些鄰房還是有持續滲水及裂縫加大的狀況，如果基泰修不好，兩邊工地又繼續施工，誰來為居民捍衛權益。

陳怡君請建管處上緊發條，大直街附近居民都還在等他們房屋安全鑑定報告，還有每天三次的監測報告、透地雷達報告，如今危樓都拆完了，還不能確定鄰房的安全狀況，呼籲建管處快建立一套機制，讓住戶隨時可以得知監測數據以及盡快拿到房屋鑑定安全報告；對於基泰沒辦法修繕的鄰房，市府要主動幫住戶捍衛權益、對於正在施工的鄰近工地、也應該協助住戶跟鄰近工地釐清責任。

都發局長王玉芬表示，監測報告因為等後面的透地雷達資料，會稍微晚一點，請公會是否能盡快先出；目前每天都有3次監測，會研議如何把數據讓住戶知道。此外，鄰近的工地因為進行地下室開挖，停工反而會危險，會讓其先施工到相對安全的情況下再停工。

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