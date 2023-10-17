缺工擴大引進移工！全產總反對　專家憂加劇低薪、排擠中高齡就業

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全產總理事長江健興指出，「相較於製造業，服務業待遇差又休假少」，旅宿房務工作很辛苦，但很多年輕人紛紛投入新興行業當工作性質類似的「居家整理收納師」，可見不是工作辛苦繁重沒人願意做，而是薪水太低、工時太長且沒成就感。
江健興說，業者要吸引人力、留住人才，應實質提升薪資與勞動條件，藉由職務彈性設計友善中高齡及婦女就業，以擴大求才光譜，才能真正解決缺工問題，「引進移工只是繼續幫雇主省錢，陷勞工於低薪泥淖」。
全產總直言「資方永遠缺更便宜的勞工」；並提醒政府，施政不應只替資方想，忘記了廣大勞工的處境和願望；現在正是提升國內觀光旅宿業勞動環境的時機，政府應該把握機會輔導業者向上提升，而非開放移工繼續讓旅宿業的勞動環境向下沉淪。
花梓馨指出，住宿餐飲業因為缺工，最近薪資成長有提升，但還是比不過其他產業，所以很多人寧願去跑外送，也不要來「鋪床」；其實越來越多45歲以上的中高齡者想繼續留在職場，但許多企業擔憂薪水高，負擔風險大，寧可引進低薪移工。
他擔憂，引進移工短期內確實能解決缺工問題，但若哪個行業缺工就引進移工，現在是藍領階級，不斷擴大後，未來有沒有可能灰領、白領階級都被移工取代，企業用壓低人事成本的心態，不斷向政府要移工，長期恐加劇台灣低薪問題；有更便宜的勞動力，企業就不會想錄用台灣的中高齡者，對於中高齡就業更不利，業者更不願意調整工作條件、建置友善職場環境。
另外，花梓馨提到，即使真的引進移工，也得跟國際、其他公司競爭，公司體質若不改善，移工一樣不會選擇該公司，仍然會有缺工問題，建議大缺工時代下，企業在徵才前，應該先調整公司體質，強化留才、提高員工的留任率，從內部解決缺工議題。