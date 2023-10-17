回顧礦工採煤勞動史！高雄市政府勞工局舉辦末代礦工攝影展

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高雄市政府勞工局周登春表示，末代礦工攝影展是由台北科技大學副教授鄭怡雯擔任策展人，並與猴硐礦工文史館合作，將礦工文史館整理累積的文物、攝影作品及北科大《猴硐礦業與勞動影像行動計畫》成果串聯，透過近30位參展者的見證與視角，用影像穿越時空，並交錯呈現與末代礦工有關的勞動史。
周登春說，隨著時代的變遷，台灣產業不斷更迭，許多產業中的勞動者已經消失在當代人的視野之中，此次透過勞工博物館持續將過去勞動者故事呈現在館內，期待能夠讓大眾持續記得這些輝煌，卻也充滿汗水與淚水的過去。
台北科技大學副教授鄭怡雯在導覽解說時指出，我們透過照片和物件來帶出他們當年在礦場的記憶，此次展覽由「末代的浮現」、「末代的吶喊」、「末代的見證」、「末代的再造與共創」，以及「末代的期盼」等五個主題所構成，以末代貫穿此展，集眾人之力，以影像訴說礦工一次次「出坑」與「重生」的故事。
周登春期待透過此展覽，拉起台灣東北角的礦區與南台灣工業城市的煤記憶，牽起猴硐礦工文史館與高雄勞工博物館的館館相連，同時盼望能透過展覽蓄積的能量，一起迎向坑口的那道希望之光，讓這次的「出坑」，走出台灣勞動文化保存與推廣的新道路。
末代礦工攝影展自即日起在勞工博物館1樓展館開展，展期至113年4月6日止，勞工博物館開館時間為每週二至週六上午9時至下午5時。