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盤點新南向7年藝文交流！文化部邀10國代表　今年來台辦7場論壇

▲ 文化部今年邀請新南向10國代表來台參加論壇，同時文化部影視局今年9月集結27家台灣唱片公司、活動主辦單位、專業展演空間組成Taiwan Beats商務交流團赴東南亞訪問，達到雙邊交流。（圖／文化部提供）
▲ 文化部今年邀請新南向10國代表來台參加論壇，同時文化部影視局今年9月集結27家台灣唱片公司、活動主辦單位、專業展演空間組成Taiwan Beats商務交流團赴東南亞訪問，達到雙邊交流。（圖／文化部提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

我國近幾年積極推動與東南亞各國的往來，除了促進經貿合作之外，也交流民間文化。文化部自2017年起配合行政院提出的「新南向政策推動計劃」，分別在泰國曼谷、澳洲雪梨及印度新德里增設駐外單位，結合既有馬來西亞吉隆坡據點，擴大台灣在印太地區的文化網絡。

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此外，在2018年促成第一個東南亞藝文類非政府組織「國際生活藝術組織」（Living Arts International, LAI）來台設立辦事處，強化台灣與國際機構的連結，目前已與近200位的亞洲藝文工作者合作，共同推動區域性的文化創意及藝術專業交流。

文化部自2013年起，即鼓勵民間團隊與新南向國家搭建文化橋梁，迄今共補助211組藝文團隊赴東南亞、南亞及紐澳地區進行藝文交流。

已累積5屆的「東南亞事務諮詢委員會」共辦理102場活動，今年邀請來自新南向10國15位委員來台辦理7場文化論壇，首度採用線上直播，觸及約2萬5,000人，參與國家亦擴及至美洲及歐洲等地。

在新冠疫情期間也攜手各國委員執行16項交流合作計劃，包括以線上駐村方式串接台灣及泰國多組藝術家，創作成果在泰國金湯普森藝術中心（Jim Thompson Art Center）及鳳甲美術館展出；催生中、英文版台灣與菲律賓藝術史與當代藝術策展書籍，建立跨國藝術檔案；匯集日本、韓國、印尼、馬來西亞、香港、菲律賓的舞踏家研究亞洲舞踏歷史與現世，發揮以台灣作為日本舞踏及東南亞相關表演創作的平台角色。

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