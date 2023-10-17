中華職棒／中信兄弟0:3輸統一獅！無緣下半季冠軍 繼續期待奇蹟
中華職棒中信兄弟今（17）日在台東棒球場遭遇統一獅隊，由於兄弟已經確定無緣全年度第一，這場比賽雖然機會不大，但還是以0:3落敗，確定無緣下半季冠軍，明天要跟樂天拚場，只要獲勝，就離全年第三更進一步，有機會創造奇蹟，晉級季後賽。
記者吳政紘/綜合報導
兄弟由於在今年5月10日更換主帥林威助，並以「家中有事」跟媒體宣告請假，並在賽後直接撤換，改由彭政閔接任，引發外界熱議，不過兄弟原本要拚三連霸，卻在這時遇到此事件，不少球迷也十分無助。
兄弟上半季無緣冠軍，但下半季又遇到艾里歐吸食大麻事件，再度重創球隊形象，戰績也一厥不振，此役推出鄭凱文先發，他主投6局被打7安打失1分，苦吞敗投。
兄弟打線受制於對方先發投手蘭道爾封鎖，他主投7局無失分狂飆5次三振奪勝，兄弟打線全場只有6支安打熄火。
獅隊由5局林祖傑、邱智呈連續安打上壘，蘇智傑敲出右外野安打先馳得點，加上9局上兄弟投手陳琥不但投出保送，更是暴傳，讓獅隊攻佔得點圈，魏碩成又被陳傑憲敲出安打失2分落敗。
兄弟明天推出「美美」鄭浩均先發，將遭遇樂天桃猿威能帝，若是若敗，要離全年第三的目標就越來越遠。