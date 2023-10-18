台積電落腳桃園破局！凌濤：鄭文燦與蘇貞昌是元兇！

旅宿業媒合率低要移工！許銘春：業者心態要改、開放移工應慎重

▲對於旅宿業引進移工議題，勞動部長許銘春今（18）日表示，以本國勞工就業為優先，引進移工需經過政策小組討論。（圖／記者李琦瑋攝，2023.10.18）
▲對於旅宿業引進移工議題，勞動部長許銘春今（18）日表示，以本國勞工就業為優先，引進移工需經過政策小組討論。（圖／記者李琦瑋攝，2023.10.18）

記者李琦瑋／台北報導

旅宿業大缺工，其中以房務清潔缺工最嚴重，高達5500人，交通部爭取擴大開放移工，日前預估開放3000人，即可補足旅宿缺口，遭到全產總反對，抨擊政府只替資方想、引進低廉移工，當低薪幫兇。勞動部長許銘春今（18）日表示，勞動部秉持過往立場，會以本國勞工的就業為優先，且開放移工須慎重，交通部有提案權，會經過政策小組討論後，才能定案，目前還未收到交通部提案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通部長王國材日前說，交通部接受業者陳情長達1年，業界表示房務工作較辛苦，在國內尋才不易，即便政府有推介人力，卻未必適合。

王國材表示，交通部預估開放移工人數為3000人，即可補足旅宿缺口，但勞動部認為應優先審視國內中高齡就業及婦女二度就業，避免因開放移工，壓縮國內就業機會；交通部10月底前將再次提出評估報告，勞動部也會視情況召開「跨國勞動力政策協商諮詢小組」，決定是否開放。

但外界質疑旅宿業是「缺工」還是「缺低薪勞工」，全產總昨天發生明，反對擴大引進移工，呼籲執政者不要只替資方著想，當台灣低薪的幫兇，政府該做的是輔導業者向上提升，而非開放移工讓旅宿業勞動環境向下沈淪。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審議《最低工資法草案》，許銘春在會前受訪指出，對於移工開放，勞動部一向的立場都是以本國勞工的就業為優先，但交通部是旅宿業主管機關，對於缺工要移工有提案權，但是否開放，則會由勞動部政策小組討論之後，材能夠定案，上週行政院會討論時，認為應該要優先媒合國人就業，媒合沒有結果，再來考慮開放，交通部應該也會納入參考。

許銘春說，移工開放這是一件很嚴肅、很慎重的事情，目前服務業非移工開放類別，勞動部會對這項政策更慎重，討論是否開放該類別，都要經過政策小組的討論。

對於外傳年底會通過？許銘春說，開放沒有時程表，因為程序都還沒走，若交通部有提案，勞動部政策小組將排會討論，但目前還沒有接到他們的提案。

媒體詢問，旅宿業缺工，勞動部有協助媒合國人就業，但媒合率似乎不佳？

許銘春指出，交通部統計缺工大概1000多人，勞動部大概推薦了5倍的人數，5000多人，但媒合率不到1成、不到500人，業者認為很多推薦屬於中高齡者或二度就業婦女，可能主觀上擔憂他們不能勝任，很多人在等通知，但現在各行各業這麼缺工的情況，業者應該是求人來工作，勞工也不可能等那麼久，媒合率不佳，業者要改變心態，勞動部也會檢討原因，希望旅宿業者多多給國人就業的機會，大家一起為缺工的議題來努力。

缺工擴大引進移工！全產總反對　專家憂加劇低薪、排擠中高齡就業

患寡患不均！專家曝缺工原因：半導體吸才　年輕人愛外送、自媒體

10月缺工108萬人！住宿餐飲缺21.6萬人居首、電子半導體業也入榜

人力不等於戰力！專家祭3大招募策略：主動出擊、建人才庫、留才

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞