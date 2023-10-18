旅宿業媒合率低要移工！許銘春：業者心態要改、開放移工應慎重

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王國材表示，交通部預估開放移工人數為3000人，即可補足旅宿缺口，但勞動部認為應優先審視國內中高齡就業及婦女二度就業，避免因開放移工，壓縮國內就業機會；交通部10月底前將再次提出評估報告，勞動部也會視情況召開「跨國勞動力政策協商諮詢小組」，決定是否開放。
但外界質疑旅宿業是「缺工」還是「缺低薪勞工」，全產總昨天發生明，反對擴大引進移工，呼籲執政者不要只替資方著想，當台灣低薪的幫兇，政府該做的是輔導業者向上提升，而非開放移工讓旅宿業勞動環境向下沈淪。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天審議《最低工資法草案》，許銘春在會前受訪指出，對於移工開放，勞動部一向的立場都是以本國勞工的就業為優先，但交通部是旅宿業主管機關，對於缺工要移工有提案權，但是否開放，則會由勞動部政策小組討論之後，材能夠定案，上週行政院會討論時，認為應該要優先媒合國人就業，媒合沒有結果，再來考慮開放，交通部應該也會納入參考。
許銘春說，移工開放這是一件很嚴肅、很慎重的事情，目前服務業非移工開放類別，勞動部會對這項政策更慎重，討論是否開放該類別，都要經過政策小組的討論。
對於外傳年底會通過？許銘春說，開放沒有時程表，因為程序都還沒走，若交通部有提案，勞動部政策小組將排會討論，但目前還沒有接到他們的提案。
媒體詢問，旅宿業缺工，勞動部有協助媒合國人就業，但媒合率似乎不佳？
許銘春指出，交通部統計缺工大概1000多人，勞動部大概推薦了5倍的人數，5000多人，但媒合率不到1成、不到500人，業者認為很多推薦屬於中高齡者或二度就業婦女，可能主觀上擔憂他們不能勝任，很多人在等通知，但現在各行各業這麼缺工的情況，業者應該是求人來工作，勞工也不可能等那麼久，媒合率不佳，業者要改變心態，勞動部也會檢討原因，希望旅宿業者多多給國人就業的機會，大家一起為缺工的議題來努力。