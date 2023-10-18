限時吃完兩大盤炸雞贏500萬！越南正妹挑戰成功　驚人反轉曝

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然而老闆卻開始反悔，一臉不清不願地拿著獎金，甚至嘀咕著：「今天餐廳賺取的利潤、電費、水費、雞肉成本、員工費用等等，通通都要拿出來作為獎金了。」緊接著說出：「現在唯一的辦法，就是讓她給吐出來！」這句話讓網友非常生氣，認為這名老闆不守信用。
@daynghemienphigaranfktThử thách giải 5.000.000. #letutrong #xuhuong #nhuongquyen #garanfkt #fkt #garan #khoinghiep #thuthachangaran
♬ nhạc nền - Lê Tự Trọng - Gà Rán FKT - Lê Tự Trọng - Gà Rán FKT
泰國媒體《Sanook》報導，網友們看到影片後認為該名老闆自己訂的規則，有人做到了就應該信守承諾，而非抱怨一堆，甚至要挑戰者「吐出來」。由於這系列影片在網路上造成極大迴響，最多點閱的一支就超過1200萬，陸續推出的幾支也有幾百萬點閱率，充分地達到宣傳效果，但老闆的一席話卻引起網友對他「炎上」。
雖然老闆在這幾天也推出澄清和解影片，不過點閱率沒有比上前幾天的「炎上」影片。儘管如此，老闆和少女的這系列「吃播」影片已引發廣大迴響，達到始料未及的宣傳成效。
@daynghemienphigaranfktBé Mai thắng 5.000.000 triệu. #letutrong #xuhuong #nhuongquyen #garanfkt #fkt #garan #khoinghiep
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