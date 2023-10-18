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限時吃完兩大盤炸雞贏500萬！越南正妹挑戰成功　驚人反轉曝

▲一名越南瘦弱女孩在55分鐘內吃完兩大盤炸雞，原本應贏得餐廳獎金，但老闆卻反悔，引發網友反彈。（圖／翻攝自TikTok）
▲一名越南瘦弱女孩在55分鐘內吃完兩大盤炸雞，原本應贏得餐廳獎金，但老闆卻反悔，引發網友反彈。（圖／翻攝自TikTok）

國際中心賴正琳／綜合報導

一間越南餐廳祭出「90分鐘內吃完兩大盤炸雞」挑戰，顧客只要在時間內完食，就可贏得500萬越南盾（約新台幣6538元）的獎金。只見一名瘦弱的越南女生竟然輕而易舉地在55分鐘內吃完，老闆卻開始反悔，不想給出獎金，引起網友反彈。

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許多餐廳剛開幕時，為了吸引顧客和製造話題，都會舉辦各種促銷活動。一間以炸雞為賣點的越南餐廳，發起「90分鐘內吃完兩大盤炸雞就能拿獎金」挑戰，吸引許多人朝聖。一名看似瘦弱的越南女生參加這場比賽，餐廳在她面前擺滿兩大盤炸雞、薯條和飲料，原本以為她一定吃不完，沒想到她輕鬆地清空兩大盤炸雞，且只花了55分鐘。

然而老闆卻開始反悔，一臉不清不願地拿著獎金，甚至嘀咕著：「今天餐廳賺取的利潤、電費、水費、雞肉成本、員工費用等等，通通都要拿出來作為獎金了。」緊接著說出：「現在唯一的辦法，就是讓她給吐出來！」這句話讓網友非常生氣，認為這名老闆不守信用。

泰國媒體《Sanook》報導，網友們看到影片後認為該名老闆自己訂的規則，有人做到了就應該信守承諾，而非抱怨一堆，甚至要挑戰者「吐出來」。由於這系列影片在網路上造成極大迴響，最多點閱的一支就超過1200萬，陸續推出的幾支也有幾百萬點閱率，充分地達到宣傳效果，但老闆的一席話卻引起網友對他「炎上」。

雖然老闆在這幾天也推出澄清和解影片，不過點閱率沒有比上前幾天的「炎上」影片。儘管如此，老闆和少女的這系列「吃播」影片已引發廣大迴響，達到始料未及的宣傳成效。


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