金剛分手小嫻1年半 被拍身邊有新歡！回應曝對方身分
43歲男星金剛（李信樵）去年5月和小嫻宣布分手，之後他就飛往中國拍戲、主持，事業滿檔。2人分手1年半左右，今（18）日被爆身邊疑似有新對象出現，且女生身材纖細、火辣，與舊愛丁小芹、梁云菲相似。但金剛稱對方只是好朋友，現在是以工作為重。
記者黃盈容/綜合報導
金剛（李信樵）因演出《麻辣鮮師》知名度大開，他和小嫻因潛水結緣，2020年8月大方認愛，2人興趣相投，都愛戶外運動，一起定居屏東，還一同打拚雞翅副業，並在墾丁大街擺攤；金剛當初肛門長3公分的小膿包開刀，小嫻不只細心照顧，甚至幫他擦藥都無怨言，在外界看來，是十分令人稱羨的一對。
可惜，他們終究沒能走在一起，去年宣告分手，結束2年戀情。曾在2009年去香港發展的金剛，疫情過後再度過去發展。據《鏡週刊》報導，金剛難得回台，被人直擊到與一名女子逛購物中心，女方年紀約2、30歲，穿著細肩帶背心，外形火辣，有點像他舊愛梁云菲、丁小芹的類型。兩人排隊買咖啡，金剛一邊低頭滑手機，一邊和她交談，看起來頗為熟識。
不過，事後金剛表示，2人只是朋友，現將重心放在工作。聽聞小嫻重返舞台劇，金剛也大方祝福，「那很好呀！祝福她事業順利！」但再問他是否有和小嫻聯絡，金剛則未回應。