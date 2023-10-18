博奕網臉書直播「賭局分析」拉客抽傭　逾萬人觀看

專業的捕光燈環和直播架，乍看以為是哪個網紅在線上直播，原來是博奕娛樂城『線上報牌』，臺中市政府警察局刑事警察大隊偵七隊於日前接獲情資，有博弈公司隱身於辦公大樓內，犯嫌疑發現警方追緝行動，立即轉換居家辦公方式，惟高調的吳嫌仍透過臉書直播報牌訊，並將娛樂城連結放於留言區，吸引賭客跟注，再藉此抽取傭金。台中市刑大偵七隊前往搜索查緝，全案依賭博罪法辦。
記者鄧力軍/台中報導
警方調查發現吳嫌等3人於今年初起，以月薪3-4萬元不等之薪資，受僱於娛樂城代理商經營娛樂城等博弈事宜，除經營網站上之各類運動、百家樂、彩券等供不特定人士進行簽賭外，更積極於臉書粉絲專頁直播牌訊，每每直播都逾萬人之觀看人數，其中以今彩539及電子彩票等標的，觀看人數最多，賭客透過直播連結下注，吳嫌等3人再藉此賺取下注賭金之抽傭。
專案小組蒐證數月，掌握犯嫌住處，俟時機成熟時持臺灣臺中地方法院搜索票，兵分三路同步搜索3人住居所，查扣電腦主機、螢幕、手機、開獎單、會員資料等犯罪工具，短短幾月間，總賭注金額高達數千萬新臺幣。
警方表示110年12月28日立法院三讀修正刑法第266條第2項的賭博罪，明文將網路簽賭、線上博弈等賭客納入賭博罪處罰，最高可處5萬元以下罰金，近期發現，查獲之網路博弈集團成員及賭客年齡皆20餘歲，因高薪、高報酬之引誘而加入，在此呼籲年輕學子，勿急功近利而觸法，臺中市政府警察局亦將持續溯源查緝，展現打擊犯罪之決心。