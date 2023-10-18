傳政府開放旅宿業聘僱外籍移工！許銘春：沒有時間表

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立法院社會福利及衛生環境委員今天審查最低工資法草案，許銘春在會前受訪時對此表示，勞動部對移工開放的一向立場是以本國勞工就業為優先。
許銘春說，交通部是旅宿業的目的事業主管機關，對缺工問題，交通部有提案權，但移工是否開放，需經勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組開會討論後才能夠定案
許銘春表示，政策小組上週有開會，行政院也認為應優先媒合國人就業，如果媒合沒有結果再來考慮開放，交通部都會納入參考，還是以本國勞工就業為優先。
許銘春說，移工開放是一件很嚴肅也是很慎重的事情，目前服務業別是沒有開放，至於要不要開放，要經過政策小組討論，「目前沒有時間表」，交通部如果提案，政策小組就會排會及討論。
媒體追問，疫後改善缺工方案中，旅宿業媒合率低，問題出在哪裡。
許銘春指出，目前統計資料顯示，大概缺工1000多人，勞動部推薦5倍的人數，媒合率不到1成，不到500人。旅宿業者認為勞動部多推薦中高齡、二度就業婦女，業者主觀上認為不能勝任。
但許明春說，各行各業都這麼缺工，現在是「事求人」，勞工不可能等這麼久，勞動部會檢討原因，旅宿業者的心態可能要做一些調整，多多給國人就業機會，為缺工議題一起努力。（編輯：翟思嘉）1121018