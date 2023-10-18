國民黨爆教育立委張廖萬堅涉論文抄襲　痛批賴清德學倫條款成廢紙

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林家興質疑，請問張廖萬堅委員，要自己退選？還是要等東海學倫會撤銷學位？過去這幾年張廖萬堅把東海大學EMBA放在選舉公報上，欺騙台中的選民，甚至張廖萬堅在3年前還接受過東海的EMBA校友楷模，他可能完全沒有獲得校友楷模的資格，因為「他可能連東海的校友都不是！」他們也會向東海大學提出檢舉，希望學校即刻處理，而且應該收回張廖萬堅的校友楷模榮譽。
呂謦煒指出，張廖萬堅的論文，不包括參考文獻，實際的頁數只有35頁。而他的論文當中，就有大量侵犯重製權、剽竊與抄襲的部分，既沒有標註出處，也沒有用引號區隔內文，至少有2處涉及嚴重論文抄襲，以及3處抄錄原作者文章內容未正確引用的情況，甚至連「研究命題與發現」部分都被抓到有抄襲的情況！他的論文有一些抄襲的態樣，是出處雖然有寫在論文最後面的參考文獻當中，但是論文正文中卻沒有註明出處，外界根本搞不清楚哪些部分是他寫的論文？依據教育部專科以上學校學術倫理案件處理原則，「註明出處不當，情節重大者，以抄襲論。」何況，依據最高法院的法律見解，「引用他人創作之部分與自己創作之部分，必須可加以區辨，否則屬於剽竊而非引用」，註明出處不當，就是抄襲。
呂謦煒質疑，一份論文最重要的就是「研究命題與發現」，如果連這部份都有抄襲，整份論文還有什麼價值？這樣不具學術價值的論文，如果還能授予碩士資格，算不算是濫竽充數？從過去的林智堅，到今天的張廖萬堅，民進黨從上到下論文抄襲、欺世盜名的人數，幾乎已經可以組成一個寶可夢的戰隊。無論是賴清德、民進黨或新潮流，對自己人涉及抄襲都毫無反應。
林國春表示，人民有知道真相的權利，民意代表有監督的責任跟義務，張廖萬堅號稱是教育委員，還說「孩子就是未來」，結果卻抄襲論文，如何面對孩子？賴清德的學倫標準竟如此廉價，學倫標準根本就是「抄」。從賴清德競總幹事潘孟安的碩論也抄襲高達54％、民進黨台南立委賴惠員抄襲將近36.8%、民進黨新北立委參選人何博文的碩論涉及抄襲達58％、新北立委張宏陸也被爆涉嫌抄襲達26%，政治人物竟然把高教學術標準看得如此低廉，賴清德作為民進黨主席根本沒有清查民意代表，嚴重失職。
林國春質疑，說謊不可恥，可恥的是說謊被抓到了以後還不道歉，民進黨一而再再而三說謊、抄襲，希望所有參選人都應拿出道德與良知，如果涉及論文抄襲，應該在選前自動退選，並跟所有民眾道歉。