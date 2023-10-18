泰國男神Bright參與MV拍攝！跨國合作知名歌手 超帥側顏引網暴動
泰國男神Bright分別憑著BL劇集《因為我們天生一對》及泰版《流星花園》而爆紅，獲得國際觀眾的大量關注，如今他跨國合作菲律賓歌手Zack Tabudlo的MV，該支MV在今（18）日上線。
國際中心賴正琳／綜合報導
Zack Tabudlo在菲律賓擁有廣大知名度，著名歌曲有「Delulu」、「 Ako Nalang Kasi」和「 Give Me Your Forever」。這次他在10月推出的新曲「Turn Back Time」，官方MV竟找來泰國演員Bright演出，讓粉絲們又驚又喜。
過去Zack Tabudlo也曾和泰國歌手Billkin合作演唱熱門單曲《Give Me Your Forever》，在東南亞獲得很好的成績和廣大迴響。在今（18）日播出的MV和女主角甜蜜地相擁，賞心悅目的畫面讓粉絲們紛紛暴動，也敲碗Bright盡快推出新專輯或是新劇。
Bright是一名泰國男演員、歌手和模特兒，如今在全球刮起一陣炫風，不但演藝事業蒸蒸日上，也被眾多國際級精品欽點為品牌大使，許多品牌都是第一次選擇亞洲人當品牌大使，過往從未有亞洲明星有此殊榮。2022年8月，Bright被任命為Burberry全球大使，也是第一位來自東南亞的英國奢侈品牌大使。在成為專屬品牌大使前，Bright曾陸續獲得Gucci、Louis Vuitton和Prada等品牌的青睞。