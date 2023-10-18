開設多語節目！文化部助新住民落地生根 東南亞熱播戲劇夯
我國文化部自2017年起配合行政院提出的「新南向政策推動計畫」，7年以來也為新住民發展出更多的文化資源和節目。在疫情期間也積極推動東南亞語廣播節目和電視新聞，期盼能讓新住民更融入台灣社會。
國際中心賴正琳／綜合報導
為服務目前在台新住民，文化部協助公共電視在5年前即開始製播《公視東南亞語新聞》，為台灣唯一針對越語、泰語及印尼語等東南亞語系製播新聞的電視頻道，今年5月起更推出東南亞熱播戲劇《天生一對》（泰國劇）、《雅加達小情歌》（印尼劇）、《腥紅山莊》（越南劇）等，掀起劇迷熱烈討論與迴響。
而中央廣播電台長達70年來提供東南亞語節目，累積超過3個世代的聽眾，讓新住民們以更親切方式獲知台灣在地及國際最新資訊；除影視音之外，文化部迄今已將台灣文學作品翻譯為越南語、泰語、馬來語、緬甸語、泰米爾語共5語種29冊，於新南向國家出版，其中台灣第一本入圍曼布克國際獎的吳明益《單車失竊記》、著名繪本作家幾米《不愛讀書不是你的錯》泰語版更是深受泰國書迷喜愛。
為擴增受眾對象，文化部官網於現有的英語、日語、西語及法語共4語版基礎上，新增印尼語版，並建置「新南向文化交流專區網站」中英文版，系統性呈現交流情形，讓民眾便利查詢。未來文化部將持續秉持尊重差異、實現多元共享的精神，以各駐外據點為軸心向外輻射，厚植新南向國家情誼，共創區域的藝文發展和繁榮。