家人溝通我最行！新二代參與「溝通技巧」課程 以遊戲傳遞心意
移民署北區事務大隊新北市服務站與善牧基金會新北市西區跨國婚姻家庭服務中心於日前共同辦理家庭教育暨法令宣導課程，由新北市政府教育局家庭教育中心講師張翠芬女士主講，以「家人溝通我最行」為主題，講授家人間的溝通技巧，活動現場邀請了許多新住民家庭，除了新住民以外，也有許多新二代共襄盛舉。
國際中心賴正琳／綜合報導
課程一開始，講師先以「傳情畫意」遊戲帶領大家進入主題，透過遊戲體驗，可以發現每個人的表達與觀察都很不一樣。在訊息傳達過程中，如何去抓到訊息中的重點以及正確解釋訊息，是活動的關鍵，也是日常生活中的重要技能，正確地解釋訊息，能幫助我們可以判斷情勢，做出對自己有利的決定。家人間的溝通也需要「說話的藝術」來潤滑、滋養彼此間的情感，一句簡單的「你可以的、想念你、謝謝」，有著不可言喻的魔法，說話並不難，帶著「尊重、愛和肯定的力量」，不只能傳達心意，也能溫暖對方的心。
第二次來參與家庭教育課程的新住民阮氏草表示：「每次來上課都有不一樣的收穫，這次帶了先生和兒子一起來是正確的決定，我們平常上課上班，生活很忙，說話也很快，比較少去體會對方的感覺，這次的課程可以讓我們再多想一想、多聽一下家人的想法，尊重彼此的感覺，非常謝謝翠芬老師的指導。」
新北市服務站林財榮主任表示，感謝講師用心以遊戲來引導學員理解訊息傳遞的原理與溝通的技巧，服務站透過舉辦家庭教育課程，藉此讓新住民及新二代瞭解家庭成員間有良好溝通的重要性，期許與會的新住民皆能營造幸福的家庭。此外，移民署於今年6月至10月間委託典通股份有限公司辦理「112年新住民生活需求調查」，訪員實地訪問時均會佩戴識別證及攜帶公文證明文件，並遵守個人資料保護法相關規定，所蒐集之資料僅供統計分析，而研究成果將作為政府推動各項新住民服務措施，在此籲請新住民朋友配合調查訪問，表達生活需求內容，以做為未來政府政策規劃參考。