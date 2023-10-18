中南部空氣品質差要忍10天！東北季風將增強 週六北台灣驟降5度
今（18）日東北季風減弱，台灣環境轉為偏東風，而西半部地區由於處於背風側，空氣污染物不容易擴散排解，因此整體空氣品質較差，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，尤其中南部這樣的狀況可能在未來10天都會持續，北台灣則要留意週末東北季風影響，白天高溫一天可能下降攝氏5度。
記者張志浩/綜合報導
賈新興說明，受到偏東風和東北季風影響，未來10天中南部地區「本地排放」和「中國飄過來」的污染物較不容易擴散，因此空氣品質感受較差。目前環境部也針對中部、雲嘉南、高屏地區發布空氣品質「橘色提醒」，呼籲較敏感的族群應減少在戶外劇烈活動。
天氣部分，今各地溫度回身，台北高溫可達攝氏30度，中南部攝氏31度，早灣低溫約攝氏23至24度，週五白天氣溫還沒有明顯下降，但下半天起東北季風增強，週六白天高溫和週五白天高溫相比，在北台灣可能就會有攝氏3至5度的落差，早晚低溫則落在攝氏22度左右。
賈新興提醒，週末至下週一（10月23日），因東北季風影響，基隆北海岸、東北角及宜花東水氣較多。桃園以北、東北角至宜花東有零星短暫雨，午後山區也有零星短暫雨。下週二至下週四（10月24日至10月26日）天氣回歸穩定晴朗，僅午後山區有零星短暫雨。