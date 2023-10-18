《暗黑破壞神4》第二賽季登場！Steam版同步上線 限時7天打75折
暴雪娛樂旗下 ARPG 史詩極大作《暗黑破壞神 4》，在今（18）日凌晨1點之後推出全新的第二賽季「血之賽季」，同時也在Steam 平台上架了，不過本次更新開服也同樣出現登入錯誤問題，花了幾個小時官方才排除障礙。
記者潘毅/綜合報導
今（18）日《暗黑破壞神 4》第二賽季上線後，暴雪官方也推出新品優惠，在battle.net官網、Steam平台上皆推出75折優惠，優惠期間自即日起至10月25日，這7天之間標準版原本售價新台幣 2219 元，只需要1664 元就能入手。
《暗黑破壞神4》第二賽季中，能體驗到新的賽季旅程、任務線、賽季活動，玩家可與吸血鬼獵人艾瑞斯合作，取得吸血鬼異能來擊退聖休亞瑞新出現的吸血威脅。
📍「血之賽季」重點玩法一次看
使用吸血鬼異能吸取敵人的鮮血
在第二賽季中，玩家擊倒敵人即可獲得強效鮮血，並可在角色選單的吸血鬼異能頁籤內使用強效鮮血以解鎖隨機威能或升級威能，吸血鬼異能也可透過完成賽季任務線和血宴賽季活動解鎖。
透過血契防具取得吸血鬼異能
本次改版還新增血契裝備系統，大略分為凶暴、神性和永恆三種類型，玩家也須注意必須確定自己穿戴的防具所具備的血契是否與啟動威能所需相符。但也能使用道具來自訂血契防具。
新的終局首領以及獨特戰利品
第二賽季中，從世界階級III 開始，還有更激烈的戰鬥等著玩家，達成特定的條件就能面對殘暴的終局首領，包含「轟雷聖者格里高列」、「瓦森的回音」、「冰中巨獸」、「黑暗主宰」、「都瑞爾的回音」等強大對手。