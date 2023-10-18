強打中年／藍寅倫在台鋼重新出發！二軍奪冠就看「洪總」再生工場
藍寅倫不一樣了！在今年被交易到台鋼雄鷹後，藍寅倫雖然不捨，但也要離開樂天桃猿的懷抱，不過他的長打實力，以及對於比賽的解讀，都是台鋼小將的楷模，尤其拚命三郎的態度，更讓總教練洪一中讚不絕口，選進藍寅倫、王溢正這樣的「老將」，讓台鋼雄鷹不會是「菜雞」。
文/強打中年
對自己要求十分嚴格的藍寅倫，不但擁有強大的二頭肌、四頭肌等，也代表他重量訓練做得很勤，不過隨著年紀增長，藍寅倫對自己的要求雖然還是很高，卻缺少了揮棒的「韌性」，就如洪總說的，他的手腕運用等可以更輕鬆，因為他本來就很有力，不用太擔心球飛行距離。
藍寅倫的自律，也可以影響「小鷹」，看到學長都已經上緊發條，學弟還有「偷懶」的理由嗎？
雖然在二軍冠軍戰首場，藍寅倫並沒有敲安，但之後比賽，他絕對會是球隊精神領袖，帶領球隊衝刺二軍總冠軍。
強打中年也有看第一場台鋼二軍總冠軍賽，王溢正當成球隊守護神來用，雖然球速沒有過去快，但他的經驗，負責短局數仍舊堪用，不得不佩服洪總鎮的很了解他的子弟兵，也期待未來王柏融回到台鋼，也可以再度大爆發。
關於強打中年：
一位長期觀察國內外棒、籃球生態的瘋狂球迷，也是一位愛碎碎念的中年大叔。
偶爾也會看一下電影、動漫，對模型、公仔也小有涉略。
最喜歡的球員是灌籃高手中的主角櫻木花道，以及大聯盟日籍好手鈴木一朗。