▲私密處腫痛、有硬塊？「巴氏腺囊腫」中醫院長這樣治免動刀。

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負責潤滑的「巴氏腺」：莊玉菁院長表示，巴氏腺是女性生殖系統中的一部分，位於陰道口，左右各有一個，是分泌黏液的腺體，主要功能在性行為時分泌黏性液體，提供陰道潤滑的作用，減少摩擦，保護陰道。
最常見的問題：巴氏腺囊腫巴氏腺正常情況下，以手觸摸感覺柔軟無腫硬感，但有時可能會發生一些問題，最常見的就是巴氏腺囊腫。當巴氏腺的導管被阻塞時，液體就會積聚在腺體內形成囊腫。這可能導致局部疼痛、腫脹和不適感。
如遇感染，症狀會更嚴重：如果囊腫感染了，可能會引起膿腫的形成，導致更嚴重的症狀。當腺體發炎感染時，會形成黏液狀囊腫，依患者本身免疫力強弱，發作時間可長可短，曾有案例，患者在使用髒毛巾後10分鐘內患處迅速腫硬、疼痛，大到如鴿子蛋。臨床上巴氏腺囊腫會非常疼痛，好發年齡在20-30歲女性，但更年期前後的女性亦不少。
「巴氏腺囊腫」２大原因，私密處接觸不潔最常見。
莊玉菁院長指出，巴氏腺囊腫的致病原因很多，最常見的是陰部皮膚接觸不潔的表面，例如沾染細菌的毛巾、床單、衣服，或性伴侶未完全清潔乾淨等，第二常見的是生活習慣不正常，熬夜、睡眠品質不佳、菸酒、過食烤炸辣、冰品、甜食等等。
中醫治療「巴氏腺囊腫」，院長：積極配合可避免動刀。
莊玉菁院長表示，巴氏腺囊腫可透過服藥逐漸消去，並達到根治的目的。以臨床治療經驗來看，若能積極配合中藥調理，改變飲食習慣、去除不良生活作息，通常都不需要走上切開引流或開刀摘除巴氏腺囊腫這條路。
急性期：急性期的巴氏腺囊腫，中醫可使用藥物、遠端取穴針灸治療，讓囊腫的發炎退去、腫硬逐漸消散，基本上1-2週後可完全消腫，避免走上手術開刀這條路，亦可避免進入慢性期巴氏腺反覆感染、腺體出口堵塞，影響性生活。急性期的藥物主要是對抗正在引起身體發炎的外邪，也就是引起的原因，次要是用藥物讓已經出現的囊腫縮小、消失。因此，在服藥過程中，患處若有液體或膿血排出，都是服藥期間的正常現象。
慢性期：進入慢性期，反覆發作的患者，中醫亦可透過藥物治療、遠端取穴針灸，來調理體質，改善免疫力。在用藥的基礎上，主要是以提升免疫力為主，清除體內的感染源，並讓巴氏腺體暢通，功能恢復正常，同時達到治療與預防的效果，不再反覆感染，進而根治，恢復日常生活。
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