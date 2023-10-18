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《單身即地獄2》見證3對情侶誕生！韓製作人認了：替他們感到欣慰

▲韓綜《單身即地獄》製作人金在元，對於第二季的節目中，有3對配對成功並且發展成戀人一事感到開心，「我感到很欣慰。」（圖／三立提供）
▲韓綜《單身即地獄》製作人金在元，對於第二季的節目中，有3對配對成功並且發展成戀人一事感到開心，「我感到很欣慰。」（圖／三立提供）

記者詹鎰睿／台北報導

韓國最火熱的戀愛實境秀《單身即地獄》目前正在籌備第三季，節目製作人金在元今（18）日出席台灣「第58屆金鐘獎國際工作坊」，與「好看娛樂」總經理湯宗霖一同分享拍攝的祕辛。談到第三季內容，金在元證實將會請到第二季爆紅的素人金珍映加入主持群，此外，被問到對於第二季有3對成功發展成情侶一事，金在元相當開心，直呼：「真心替他們感到欣慰。」

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▲好看娛樂總經理湯宗霖表示，他不排斥拍攝台版《單身即地獄》，也分享創作實境節目的故事與祕辛。（圖／三立提供）
▲好看娛樂總經理湯宗霖表示，他不排斥拍攝台版《單身即地獄》，也分享創作實境節目的故事與祕辛。（圖／三立提供）
除了《單身即地獄》，金在元的另一檔戀愛實境秀《19／20成年初體驗》也在韓國當地受到廣大迴響。談到發想契機，金在元笑說，自己也是非常愛看戀愛配對節目的觀眾，喜歡那種朦朧、害羞又青澀的戀愛氛圍，在考量到韓國有太多這種類型的節目後，金在元才決定以不同的方向製作，嚴格篩選俊男美女素人，呈現大家最真實的相處經過，最終才誕生紅遍亞洲的《單身即地獄》。

金在元坦承，其實當初在電視台提出這項企畫時是遭到拒絕的，那時候的內容大致偏向生存方面，早已產出天堂島與地獄無人島的概念，希望以最低成本呈現。在前輩的建議下，金在元把企劃提給Netflix之後，順利獲得Netflix官方肯定，並給予大量資金，突如其來的轉折，讓金在元嚇了好大一跳，包含無人島、布置、場景規模等都與以往的想像截然不同，也讓他背負著龐大的壓力。

▲第二季爆紅的素人金珍映，確定加入第三季主持群，在演藝圈發光發熱中，讓金在元形容，他現在已經是大明星了。（圖／金映珍IG）
▲第二季爆紅的素人金珍映，確定加入第三季主持群，在演藝圈發光發熱中，讓金在元形容，他現在已經是大明星了。（圖／金映珍IG）
所幸，隨著《單身即地獄》第一季與第二季的成功，讓金在元聲名大噪。談到為何節目爆紅？金在元認為，現在韓國的年輕人越來越直率，能夠很誠實且清楚地表達自我情感，透過鏡頭完整呈現出來，或許是風靡亞洲的原因。一旁的湯宗霖就被問到，有沒有考慮拍台灣版《單身即地獄》？他笑說，「不排斥做任何內容！」等到時機成熟，他或許就會籌備。

金在元表示，戀愛實境節目的定義，除了製作單位不能介入以外，素人的選角也非常重要，他還說，光是在選角過程就花了4到5個月，「有99%被我淘汰掉！」大多都是照片與本人不符，此外還得顧到心理層面，就怕讓節目失控或是引起不好的觀感。

金在元十分注重「真實性」，親自解釋為何最終配對不以「親吻」而是以「牽手」的方式呈現，「我主要目的是希望大家注重相處的過程，並非是真的要來談戀愛的」，認為太過親密的方式，會降低節目真實性，減少觀眾產生的共鳴。有趣的是，由於第二季的成員們感情超好，配對成功的男女，像是李昭隸與金世俊，還有崔瑞恩和曺隆載都發展成戀人，這讓金在元開心直呼，「很大的成就感，我真心感到欣慰，希望他們好好交往。」

▲曺隆載（左起）與崔瑞恩、金世俊（中間後排）與李昭隸、申瑟琪與崔鍾宇都發展成戀人，多次被粉絲們抓到約會交往的證據。（圖／IG）
▲曺隆載（左起）與崔瑞恩、金世俊（中間後排）與李昭隸、申瑟琪與崔鍾宇都發展成戀人，多次被粉絲們抓到約會交往的證據。（圖／IG）

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