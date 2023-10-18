《單身即地獄2》見證3對情侶誕生！韓製作人認了：替他們感到欣慰

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金在元坦承，其實當初在電視台提出這項企畫時是遭到拒絕的，那時候的內容大致偏向生存方面，早已產出天堂島與地獄無人島的概念，希望以最低成本呈現。在前輩的建議下，金在元把企劃提給Netflix之後，順利獲得Netflix官方肯定，並給予大量資金，突如其來的轉折，讓金在元嚇了好大一跳，包含無人島、布置、場景規模等都與以往的想像截然不同，也讓他背負著龐大的壓力。
所幸，隨著《單身即地獄》第一季與第二季的成功，讓金在元聲名大噪。談到為何節目爆紅？金在元認為，現在韓國的年輕人越來越直率，能夠很誠實且清楚地表達自我情感，透過鏡頭完整呈現出來，或許是風靡亞洲的原因。一旁的湯宗霖就被問到，有沒有考慮拍台灣版《單身即地獄》？他笑說，「不排斥做任何內容！」等到時機成熟，他或許就會籌備。
金在元表示，戀愛實境節目的定義，除了製作單位不能介入以外，素人的選角也非常重要，他還說，光是在選角過程就花了4到5個月，「有99%被我淘汰掉！」大多都是照片與本人不符，此外還得顧到心理層面，就怕讓節目失控或是引起不好的觀感。
金在元十分注重「真實性」，親自解釋為何最終配對不以「親吻」而是以「牽手」的方式呈現，「我主要目的是希望大家注重相處的過程，並非是真的要來談戀愛的」，認為太過親密的方式，會降低節目真實性，減少觀眾產生的共鳴。有趣的是，由於第二季的成員們感情超好，配對成功的男女，像是李昭隸與金世俊，還有崔瑞恩和曺隆載都發展成戀人，這讓金在元開心直呼，「很大的成就感，我真心感到欣慰，希望他們好好交往。」